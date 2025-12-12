Mánager de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, no quiso dejarlo con sus secuestradores

El hijo de Giovanny Ayala concedió una entrevista para el podcast 'Más allá del silencio' con Rafael Poveda en donde se sinceró sobre cómo vivió los 15 días que estuvo secuestrado en el Cauca en compañía de su mánager Nicolás Pantoja. El joven se había presentado en Huisitó y se disponía ir de Popayán a Palmira, Valle del Cauca, para tomar un vuelo; sin embargo, fue interceptado mientras iba por la Vía Panamericana.

Durante el encuentro, el artista relató que inicialmente creyó que se trataba de un robo porque les pidieron despojarse de sus pertenencias; sin embargo, se alarmó cuando se percató de que aproximadamente cuatro hombres les pidieron cambiarse de vehículo para devolverse por la carretera.

Mánager de Miguel Ayala no lo quiso dejar solo con los secuestradores

Uno de los momentos más conmovedores de la declaración tuvo lugar cuando Miguel confesó que los delincuentes le propusieron a Nicolás Pantoja, su mánager, irse y abandonar a su amigo, pues el joven se negó a dejarlo indefenso y a merced de lo que ellos quisieran hacerle.

Cuando Poveda le preguntó por qué tomó la decisión de quedarse, Nicolás respondió:

"Con Miguel, antes del tema laboral, lo que primaba era una amistad, una amistad que a través de dos años hemos pasado muy buenos momentos y en una amistad que, por lo menos de mi parte, las veces en que yo he necesitado de pronto un apoyo, hasta el momento no he tenido un no por respuesta. Fue una decisión tomada desde el agradecimiento, desde la amistad y la lealtad", dijo.

En la misma entrevista, el artista y su representante contaron que hallaron en las charlas una forma de distraerse de lo que estaba ocurriendo; sin embargo, esto llegó a causar problemas con sus secuestradores debido a que pensaron que estaban organizando un plan para fugarse.

"Al otro día cuando llegan y nos amarran las manos, yo le empecé a decir que para qué nos ataban las manos, que no había necesidad, que nosotros no teníamos ninguna intención de fuga y él llegó y dijo 'no, usted está diciendo que se quiere fugar, usted verá si quiere dejar solo a su amigo'", contó Nicolás.