Por qué el mánager de Miguel Ayala no lo abandonó en su secuestro - CaracolTV

Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, estuvo 15 días secuestrado junto a su mánager Nicolás Pantoja. Pocos días después de su rescate, concedió una entrevista para 'Más allá del silencio'.

Mánager de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, no quiso dejarlo con sus secuestradores

La joven promesa de la música popular duró privado de la libertad durante 15 días. Fue el Gaula el que organizó un operativo en el Cauca, con el que finalmente se logró su rescate.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de dic, 2025
Mánager de Miguel Ayala no lo quiso dejar solo en su secuestro.