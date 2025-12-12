Carolina Cruz contó cuánto lleva con su novio y qué es lo que la enamoró de él

Así lo contó durante una dinámica que hizo en Instagram, hace algunas semanas, en la que respondió preguntas de sus seguidores. Varias de las dudas tenían que ver con la relación amorosa de ella con Farah, y la presentadora no tuvo problema en responder.

Lea también: Norma que tiene Carolina Cruz con su novio para cuidar su mayor tesoro



Por ejemplo, una persona le preguntó cuánto tiempo de noviazgo llevaba con el piloto y ella respondió que el 12 de diciembre cumplía tes años de noviazgo. La vallecaucana en repetidas ocasiones aseguró que cuando conoció al sanandresano pensó que no iba a prosperar la relación. No obstante, con el paso del tiempo lo conoció a profundidad y se fue enamorando de él. Hoy en día, incluso, él comparte con sus hijos, quienes no lo ven como un gran amigo.

Asimismo, la exreina dijo qué fue lo que la enamoró: “Se derrite por mí, me lo dice todo el tiempo”, contestó en otra historia de Instagram. Además, señaló que su pareja respeta el vínculo que ella tiene con el papá de sus hijos, el actor Lincoln Palomeque, con el que comparte varios momentos importantes para sus retoños.

“De las cosas más lindas de mi novio es su forma de ser, su forma de respetar mi tiempo y espacio, esa forma madura en la que sabe que el papá de mis hijos es y siempre será importante para mí. Él entiende que él está y siempre estará porque es un gran papá. Mi novio sabe cuál es su posición y la entiende mejor que nadie; mis hijos lo quieren y lo ven como el siempre ha querido que lo vean… como un buen amigo”, escribió.



Publicidad

¿Cuántos años se llevan Carolina Cruz y su novio?

Carolina Cruz nació en junio de 1979, por lo que celebró sus 46 años de edad en 2025, mientras que Jamil Farah nació en 1991 cumplió 34 años en octubre del presente año. Es decir, la diferencia de edad entre ellos es de 12 años, brecha que no ha sido un problema para la relación amorosa. De hecho, en varias oportunidades Cruz ha dicho que su pareja es un "alma vieja", por lo que tienen visiones parecidas de la vida.

