Miryan quería que Gamma desapareciera
Cuántos años lleva Carolina Cruz con su novio, Jamil Farah, y diferencia de edad

Carolina Cruz, presentadora de 'Día a Día' (de Caracol Televisión), contó cuánto tiempo lleva con su novio, Jamil Farah,menor que ella. Dijo, además, qué la enamoró.

Carolina Cruz contó cuánto lleva con su novio y qué es lo que la enamoró de él

La presentadora de ‘Día a Día’ está celebrando un año más de noviazgo con el sanandresano Jamil Farah, a quien conoció en una fiesta.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 12 de dic, 2025
Carolina Cruz contó cuánto lleva con su novio