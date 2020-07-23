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Carolina Cruz: Últimas noticias en Caracol TV

Últimas noticias de Carolina Cruz, presentadora de 'Día a Día', en Caracol Televisión, modelo y empresaria. Fotos, videos y toda la información sobre la vallecaucana.

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