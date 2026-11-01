De qué se disfrazaron los famosos en Halloween: James Rodríguez y Érika Zapata sorprendieron

Halloween es una de las fechas que muchos esperan para dejar volar su creatividad, transformarse por unas horas y sorprender con sus disfraces. Los famosos colombianos no se quedaron por fuera de esta celebración y compartieron en sus redes sociales fotografías y videos de sus atuendos.

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Desde personajes animados hasta figuras del cine, hubo propuestas para todos los gustos. Estos fueron algunos de los disfraces que más llamaron la atención.

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¿De qué se disfrazaron los famosos en Halloween?

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Maluma celebró Halloween junto a su familia con una temática de marineros. Su hija París lució un disfraz de sirena, acompañado de extensiones de cabello, mientras que su pequeño Orión llevó un traje inspirado en los Picapiedra. Cabe recordar que el segundo hijo del cantante nació en septiembre de este año.



La periodista de Noticias Caracol, Erika Zapata, también sorprendió durante la jornada. La comunicadora apareció en plena emisión del noticiero con un disfraz de árabe, con el que se sumó a la celebración.

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Jhonny Rivera y Jenny López también se unieron a la festividad con disfraces inspirados en personajes de fantasía. El cantante se vistió de faraón egipcio, con un traje negro y detalles dorados, mientras que su esposa eligió a Maléfica. Su atuendo incluyó las características alas y los cuernos del personaje.

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El futbolista colombiano Luis Díaz celebró Halloween junto a su esposa con disfraces inspirados en Pedro y Vilma Picapiedra. Ella lució una peluca naranja y él llevó el característico cabello negro del personaje, además de los atuendos que identifican a esta pareja de la serie animada.

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Por su parte, James Rodríguez apostó por un personaje de aspecto más oscuro: el Joker, en la versión interpretada por Jared Leto. El futbolista lució el cabello verde, el rostro maquillado y un traje inspirado en la apariencia de este villano de DC Comics.

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Melina Ramírez, presentadora de ‘Yo Me Llamo’, tampoco se quedó atrás. Junto a su esposo, el actor Juan Manuel Mendoza, y su hijo Salvador, recreó a dos de los personajes más recordados de ‘El Chavo del 8’: La Chilindrina y Quico.

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Karol G también sorprendió con su elección para Halloween. La cantante se transformó en Emily, de ‘El cadáver de la novia’, y compartió en sus redes sociales una elaborada sesión fotográfica en la que recreó la apariencia del personaje. Las imágenes recibieron numerosos elogios de sus seguidores.