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De qué se disfrazaron los famosos en Halloween: James Rodríguez y Érika Zapata sorprendieron

Este 31 de octubre, varias celebridades aprovecharon la celebración de Halloween para lucir originales disfraces junto a sus parejas y familiares. Te mostramos los más llamativos.

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De qué se disfrazaron los famosos en Halloween: James Rodríguez y Érika Zapata sorprendieron

Este 31 de octubre, varias celebridades aprovecharon la celebración de Halloween para lucir originales disfraces junto a sus parejas y familiares. Te mostramos los más llamativos.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 1 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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De qué se disfrazaron los famosos colombianos en Halloween.
De qué se disfrazaron los famosos colombianos en Halloween.
Fotos: Instagram @erika_zava @karolg