Presentadores de 'Día a Día' se disfrazaron de hadas, magos y elfos: magia se tomó el set

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Las mañanas de Caracol Televisión se vistieron de puro encanto y fantasía durante la esperada celebración de Halloween en ‘Día a Día’. Desde el inicio de la transmisión, los televidentes fueron transportados a un universo místico lleno de color, escenografías deslumbrantes y sorpresas pensadas para toda la familia.
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La producción del matutino tiró la casa por la ventana para recrear un bosque encantado donde la alegría, la música y la tradición de esta festividad se vivieron a flor de piel en cada segmento del programa.
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El gran atractivo de la jornada fue, sin duda, la deslumbrante personificación de cada uno de los conductores del programa. Iván Lalinde , Carlos Calero y Juan Diego Vanegas, quien recientemente recibió un emotivo homenaje, irrumpieron en el set caracterizados como alegres elfos, luciendo orejas puntiagudas, trajes largos y detalles mágicos que encajaban a la perfección con la temática.
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Por su parte, la elegancia y la sutileza femenina brillaron con luz propia gracias a Catalina Gómez, que recientemente cumplió 20 años en el programa, Carolina Cruz y Carolina Soto, quienes aparecieron transformadas de imponentes y deslumbrantes hadas. Con alas resplandecientes, toques florales y vestidos de ensueño, el trío de presentadoras se robó todas las miradas y los elogios de los colombianos.
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Digno de todo un cuento, los personajes nos guiaron para explorar cada rincón del bosque mágico y los colombianos descubrieron de cerca cada uno de sus tesoros. Un caldero, el icónico espejito mágico y hasta un pozo de los deseos convirtieron el habitual espacio hogareño del programa en un portal a nuevos mundos.
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Los invitados, además, estuvieron de lujo y con todo su empeño se transformaron de pies a cabeza. Acorde a la ocasión, llegaron de visita nuevas hadas, princesas y magos, todos llenos de la magia del día de los niños que nos invade este 30 de octubre.