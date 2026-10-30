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De qué se disfrazaron Cata Gómez y más presentadores de 'Día a Día'

Te mostramos de qué se disfrazaron, Catalina Gómez, Carlos Calero y demás presentadores del programa: crearon un bosque mágico.

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Presentadores de 'Día a Día' se disfrazaron de hadas, magos y elfos: magia se tomó el set

El set de 'Día a Día' se convirtió en un reino de fantasía este Halloween. Entre elfos, hadas y mago, los presentadores deslumbraron a los televidentes con una mañana inolvidable.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 30 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Disfraces de los presentadores
Foto: Caracol TV