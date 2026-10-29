Así fue el vestido de novia de Luisa Fernanda W: su mamá la entregó

El atuendo principal de la empresaria se caracterizó por un corte clásico sofisticado con finos bordados a mano, detalles en pedrería fina y un velo catedral de varios metros de longitud que acaparó todas las miradas. El diseño combinó la elegancia tradicional con un toque contemporáneo, resaltando su silueta y manteniendo una paleta en tono blanco marfil.

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Quién entregó a Luisa Fernanda W en el altar

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Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia ocurrió durante la caminata hacia el altar. La mamá de Luisa Fernanda W fue la encargada de entregarla, un gesto lleno de complicidad y amor familiar que conmovió a los asistentes. A través de redes sociales, seguidores y personalidades del entretenimiento resaltaron el significado del acompañamiento materno en este paso tan importante de su vida personal.



Cómo fue la propuesta de matrimonio de Pipe Bueno a Luisa Fernanda W

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La propuesta de matrimonio tuvo lugar el 23 de octubre de 2023 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Tras más de cuatro años de relación y dos hijos en común (Máximo y Domenic), Pipe Bueno aprovechó un viaje en pareja para sorprender a la empresaria e influencer antioqueña con una ambientación rodeada de rosas rojas y la clásica pregunta de compromiso iluminada en el lugar.

El cantante popular organizó una velada privada al aire libre teniendo como escenario principal la impresionante vista del edificio Burj Khalifa. En el centro del montaje disponía de un enorme corazón hecho de flores rojas y un letrero gigante con la frase "Will you marry me". Vestidos ambos con atuendos blancos, el artista se arrodilló para entregarle un valioso anillo de compromiso. Las fotos y videos del momento fueron compartidos por la misma pareja en su cuenta de Instagram, donde expresaron su felicidad y recibieron miles de felicitaciones por parte de colegas del entretenimiento y seguidores.