Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Yo Me Llamo
Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron
Capítulo 69 Yo Me Llamo
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Cómo fue el vestido de novia de Luisa Fernanda W

La influencer y creadora de contenido Luisa Fernanda W dio el "sí, acepto" en una deslumbrante ceremonia donde lució un impecable vestido de novia, destacando la entrada al altar del brazo de su madre.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Así fue el vestido de novia de Luisa Fernanda W: su mamá la entregó

La influencer y creadora de contenido Luisa Fernanda W dio el "sí, acepto" en una deslumbrante ceremonia donde lució un impecable vestido de novia, destacando la entrada al altar del brazo de su madre.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 29 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Luisa Fernanda W
Luisa Fernanda W
Foto Instagram: @luisafernandaw