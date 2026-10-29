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Capítulo 69 Yo Me Llamo
Accidente agrupación 'Kbeto' Zuleta
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Abogado reveló qué habría causado el accidente del bus de Kbeto Zuleta, según conductor

Abogado reveló qué habría declarado el conductor sobreviviente del accidente en el que estuvo involucrado Kbeto Zuleto, hijo de Poncho Zuleta.

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Conductor del bus de Kbeto Zuleta contó qué habría provocado el accidente, según abogado

El abogado reveló las declaraciones que habría entregado el conductor sobreviviente del accidente en el que estuvo involucrado el hijo de Poncho Zuleta, y dio detalles sobre lo ocurrido.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 29 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Instagram @kbetozuleta