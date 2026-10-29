Conductor del bus de Kbeto Zuleta contó qué habría provocado el accidente, según abogado

El testimonio del conductor del bus aportó detalles sobre las posibles causas del accidente de tránsito ocurrido el pasado lunes 26 de octubre en el sector del río Ariguaní. El siniestro dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, entre ellas dos integrantes de una agrupación vallenata, y cerca de 20 heridos. Las víctimas se movilizaban en un vehículo de la empresa Expreso Super Star S. A. S., según informó el diario El Tiempo.

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¿Qué causó el accidente de Kbeto Zuleta? Abogado compartió versión entregada por el conductor del bus

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Cabe precisar que entre las personas lesionadas en el accidente también se encuentra el conductor del bus, quien, en las últimas horas, habría entregado una primera versión sobre lo ocurrido.

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Raúl de Castro, abogado designado por la empresa para pronunciarse sobre el incidente, señaló que, pese a los intentos, la compañía aún no ha logrado establecer comunicación directa con el conductor. Sin embargo, indicó que conocieron, a través de un tercero, parte de su relato sobre las circunstancias en las que se produjo el siniestro. “Lo que pudimos conocer por un tercero es que el conductor alcanzó a decir que se le atravesaron dos perros y que fue en ese momento que se produjo el accidente”, manifestó De Castro al diario El Tiempo.





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Asimismo, el abogado descartó la hipótesis de que el conductor hubiera sufrido un microsueño al momento del accidente. No obstante, indicó que la empresa buscará comunicarse directamente con él para conocer una versión detallada de lo sucedido.

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El profesional en derecho también indicó que el conductor que estaba al volante al momento del accidente había sido cambiado apenas 30 minutos antes de iniciar el viaje. Según la información conocida, el conductor que fue reemplazado no pudo ofrecer una versión detallada de lo ocurrido, debido a que se encontraba dormido cuando el bus cayó al río Ariguaní, al igual que otros pasajeros.

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¿Cuál es el estado de salud de Kbeto Zuleta, hijo del cantante Poncho Zuleta?

Tras la emergencia, Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta y líder de la agrupación musical, fue trasladado en un avión ambulancia a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla. Previamente, el artista recibió atención médica en la Clínica Sinais Vitais, pero, debido a las lesiones sufridas en el accidente, fue remitido a la capital del Atlántico para recibir atención especializada.

