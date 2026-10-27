Músico que se accidentó con Kbeto Zuleta, y es familiar de él, fue dado de alta

Un grave accidente de tránsito sacudió al Cesar durante la madrugada de este lunes, 26 de octubre, cuando el bus de la agrupación vallenata de Carlos Alberto Zuleta, hijo del juglar vallenato Poncho Zuleta, terminó sumergido en el río Ariguaní.

De acuerdo con los reportes, el conductor habría perdido el control del vehículo, lo que ocasionó que se saliera de la carretera y cayera al río. Las circunstancias exactas del siniestro vial son materia de investigación por parte de las autoridades.



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Musico de la agrupación de ‘Kbeto’ Zuleta recibió alentadora noticia sobre su estado de salud

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Buenas noticias para el mundo del vallenato. Efraín Zuleta, acordeonero y tío de Kbeto Zuleta, recibió el alta médica luego de permanecer varias horas bajo observación y atención especializada tras el accidente que sufrió junto a la agrupación. Así lo confirmó Esteban Alberto Bolaño, mánager del artista, mediante un comunicado oficial. Su salida de la clínica lleva tranquilidad a sus familiares, compañeros y seguidores, quienes han estado pendientes de su evolución tras el siniestro vial.





De acuerdo con el pronunciamiento, el artista superó la primera etapa de observación médica y ahora podrá continuar su proceso de recuperación en casa. Aunque la situación generó preocupación en el entorno de la agrupación, la evolución favorable del acordeonero trae un panorama más alentador en medio de los momentos de incertidumbre que atravesaron.

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Esteban Alberto Bolaño, mánager de ‘Kbeto’ Zuleta, envío contundente mensaje

Asimismo, el equipo de trabajo del cantante vallenato agradeció a los centros asistenciales por la atención brindada, así como a los seguidores que, durante las últimas horas, han expresado su solidaridad a través de oraciones, mensajes de apoyo y palabras de aliento.

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Finalmente, mediante el comunicado oficial, el equipo de comunicaciones de la agrupación hizo un llamado a los seguidores y medios de comunicación para que eviten difundir información falsa y actúen con prudencia, respeto y responsabilidad frente a la situación.