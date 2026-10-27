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Efraín Zuleta, tío de ‘Kbeto’ Zuleta, fue dado de alta tras el accidente de tránsito

Tras el fuerte accidente vial, seguidores del artista permanecen atentos a su evolución y a la recuperación de los músicos que lo acompañaban, a la espera de nuevas noticias sobre su estado de salud.

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Músico que se accidentó con Kbeto Zuleta, y es familiar de él, fue dado de alta

Tras el fuerte accidente vial, seguidores del artista permanecen atentos a su evolución y a la recuperación de los músicos que lo acompañaban, a la espera de nuevas noticias sobre su estado de salud.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 27 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Kbeto Zuleta y Efraín Zuleta.
Kbeto Zuleta y Efraín Zuleta.
Foto: Instagram @efrainzuleta