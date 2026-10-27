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Kbeto Zuleta está mejorando, pero debe seguir bajo cuidados médicos

El mánager de KBeto Zuleta confirmó este 27 de octubre que el artista sigue en cuidados intensivos tras el grave accidente vial del 26 de octubre, mientras Efraín Zuleta fue dado de alta.

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Kbeto Zuleta presenta "signos de mejoría", pero requiere tratamiento

El mánager de KBeto Zuleta confirmó este 27 de octubre que el artista sigue en cuidados intensivos tras el grave accidente vial del 26 de octubre, mientras Efraín Zuleta fue dado de alta.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 27 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Efraín Zuleta y Kbeto Zuleta
Efraín Zuleta y Kbeto Zuleta
Foto Instagram: @kbetozuleta