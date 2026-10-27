Kbeto Zuleta presenta "signos de mejoría", pero requiere tratamiento

De acuerdo con el Comunicado a la Opinión Pública #001 emitido por el mánager Esteban Bolaño y el jefe de prensa Diego De La Cruz de la agrupación musical, KBeto Zuleta continúa internado en la clínica bajo estricta observación médica. Según detalla el Boletín de Prensa N.º 03 de Sinais Vitais Clínica Regional de Especialistas del 27 de octubre de 2026, el cantante se encuentra en cuidados intensivos, en recuperación posquirúrgica y presentando signos de mejoría en su evolución clínica. La institución médica recalcó que el artista aún requiere de tratamiento especializado y vigilancia médica permanente.

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Cómo ocurrió el accidente de la agrupación musical

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El luctuoso hecho tuvo lugar el pasado 26 de octubre de 2026, fecha en la que se registró un trágico accidente de tránsito que enlutó profundamente a la familia musical del folclor vallenato. La agrupación expresó su dolor y envió sentidas condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de Geovany Lobo y Harold Santana, honrando su memoria y la valiosa trayectoria que aportaron a la música colombiana. Asimismo, extendieron su solidaridad y apoyo a los heridos y a todos los allegados afectados por este duro suceso.



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Qué novedades hay sobre Efraín Zuleta y el acompañamiento familiar

En medio de la dolorosa situación, el equipo de comunicaciones informó que el acordeonero Efraín Zuleta recibió el alta médica en horas de la noche del 26 de octubre, agradeciendo la oportuna atención del cuerpo médico. Por otra parte, el maestro Poncho Zuleta arribó a la clínica en la tarde de ayer para acompañar a su hijo, encontrándose con otros familiares —como su hija Claudia Margarita Zuleta— en un emotivo momento de unión y soporte familiar. La agrupación también agradeció las innumerables muestras de cariño y oraciones recibidas de forma pública y privada.

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Qué piden los representantes del artista a los medios y seguidores

Ante la difusión de información en redes sociales, los representantes hicieron un llamado urgente a los medios de comunicación, seguidores y a la ciudadanía en general para actuar con prudencia, respeto y sensibilidad. Solicitaron abstenerse de difundir rumores, noticias falsas o información no verificada, recordando que es fundamental remitirse exclusivamente a los comunicados oficiales de la clínica y de la agrupación para conocer la evolución real del artista, respetando además la intimidad de los pacientes y sus familias.

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