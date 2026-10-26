Accidente de Kbeto Zuleta: asciende a cuatro la cifra de muertos, según el alcalde

De acuerdo con la información oficial entregada por Jorge Patiño, alcalde del municipio de Bosconia, la cifra trágica de víctimas fatales ascendió a cuatro integrantes fallecidos pertenecientes al equipo musical.

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En las labores iniciales de rescate e inspección coordinadas por los organismos de socorro, se confirmó la muerte de los músicos Geovanny Lobo (corista) y Harold Santana (guitarrista), además de otros dos integrantes cuyos decesos se confirmaron tras las horas posteriores al siniestro en los centros asistenciales de la región. El gremio del folclor vallenato se encuentra consternado por esta lamentable pérdida que enluta a las familias de los artistas.

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Cómo ocurrió el siniestro vial en el río Ariguaní

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El trágico accidente se registró en la madrugada del 26 de octubre de 2026 en la vía que comunica a los departamentos de la región, específicamente en las inmediaciones del municipio de Bosconia, Cesar. Según los reportes oficiales compartidos por fuentes de Noticias Caracol, el autobús que transportaba a la agrupación musical perdió el control al aproximarse a la estructura de un puente, chocando violentamente contra la baranda y terminando volcado y parcialmente sumergido en el cauce del río Ariguaní.



Cuál es el estado de salud de Kbeto Zuleta y los heridos

La condición del cantante Kbeto Zuleta, hijo del legendario juglar Poncho Zuleta, es de máxima gravedad y se encuentra bajo pronóstico reservado en un centro asistencial. Según confirmó la administración municipal y los reportes de Noticias Caracol, la gravedad de las lesiones sufridas en sus extremidades durante el violento impacto obligó a los especialistas médicos a practicarle la amputación de una pierna. Paralelamente, cerca de 17 heridos continúan recibiendo atención médica prioritaria mientras sus familiares evalúan traslados a clínicas de mayor complejidad.