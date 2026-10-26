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Cuántos muertos hay tras el accidente de Kbeto Zuleta

El alcalde de Bosconia confirmó que el siniestro vial del bus de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, tras caer al río Ariguaní, dejó cuatro personas fallecidas y múltiples heridos.

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Accidente de Kbeto Zuleta: asciende a cuatro la cifra de muertos, según el alcalde

El alcalde de Bosconia confirmó que el siniestro vial del bus de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, tras caer al río Ariguaní, dejó cuatro personas fallecidas y múltiples heridos.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 26 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Kbeto' Zuleta
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Foto: Instagram @kbetozuleta