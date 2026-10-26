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Artistas envían mensajes de solidaridad a ‘Kbeto’ Zuleta y su agrupación tras accidente - CaracolTV

Varios artistas vallenatos han expresado en redes sociales su solidaridad con su colega, quien, según reportes, permanece en estado crítico.

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Artistas envían mensajes de solidaridad a ‘Kbeto’ Zuleta y su agrupación tras accidente

Varios artistas vallenatos han expresado en redes sociales su solidaridad con su colega, quien, según reportes, permanece en estado crítico.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 26 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Artistas vallenatos envían mensajes de apoyo a ‘Kbeto’ Zuleta
Artistas vallenatos envían mensajes de apoyo a ‘Kbeto’ Zuleta
Fotos: Caracol Televisión.