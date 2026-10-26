Artistas envían mensajes de solidaridad a ‘Kbeto’ Zuleta y su agrupación tras accidente

El gremio del vallenato está conmocionado. Reconocidos artistas de la música folclórica se han volcado a las redes sociales para enviar mensajes de apoyo y oraciones a 'Kbeto' Zuleta y a su equipo de trabajo, quienes, en la mañana de este lunes, 26 de octubre, sufrieron un grave accidente de tránsito entre Magdalena y Cesar.

Según los primeros reportes, el hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta permanece en estado crítico, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores y colegas del género.



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Artistas vallenatos comparten mensajes de solidaridad a Kbeto Zuleta y su equipo

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Las plataformas digitales se llenaron de demostraciones de afecto hacia uno de los herederos del legado de Poncho Zuleta. Cantantes, acordeoneros y compositores han expresado su solidaridad en este difícil momento, pidiendo por la pronta recuperación del artista y la fortaleza de sus seres queridos. La conmoción en la farándula nacional es total mientras la fanaticada espera un parte médico oficial.



¿Qué le pasó a ‘Kbeto’ Zuleta y cuál es su estado de salud?

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El artista vallenato Carlos Alberto Zuleta, conocido como ‘Kbeto’ Zuleta, se encuentra en estado crítico, según reportes preliminares. De acuerdo con la información divulgada, el cantante perdió una de sus piernas debido a las graves lesiones que sufrió en el accidente de tránsito.

El alcalde de Bosconia, Cesar, Jorge Patiño, señaló que se está coordinando su traslado urgente a Bogotá. Según explicó, el equipo médico trabaja para estabilizarlo antes de realizar el desplazamiento.

“Se está coordinando el traslado de manera urgente para Bogotá. Ya tenemos la pista lista y se están coordinando los temas con el avión. Están organizando un tema con el quirófano porque lo están interviniendo desde esta mañana. Ya van a terminar para estabilizarlo, eso nos dijo el anestesiólogo, para hacerle el traslado a la ciudad de Bogotá”, aseguró el mandatario.

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¿Quiénes son las víctimas mortales del accidente de la agrupación de 'Kbeto' Zuleta?

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El accidente dejó un saldo fatal para la agrupación vallenata: el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana perdieron la vida, según confirmó el mánager del grupo, Esteban Bolaño, al diario 'El Heraldo'. La noticia enluta al género y a los seguidores de los artistas, quienes lamentan la pérdida de los dos músicos.

Por su parte, el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, informó que cerca de 20 personas resultaron heridas, entre ellas el cantante 'Kbeto' Zuleta, hijo de Poncho Zuleta. Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales de la zona, donde permanecen bajo observación médica mientras avanzan las labores de atención tras la emergencia.