Revelan quién diseñó el vestido de novia de Ariadna Gutiérrez y nuevos detalles de su boda

La modelo y exreina de belleza, Ariadna Gutiérrez, paralizó la 'Heroica' al dar el "sí, acepto" ante el empresario neerlandés Guus Franke. Su majestuosa boda en el Centro Histórico reunió a cerca de 150 invitados bajo la máxima discreción. El secreto mejor guardado fue su imponente ajuar nupcial de alta costura, traído directamente desde Europa para engalanar la Catedral de Santa Catalina de Alejandría.

Puedes leer: Quién es Guus Franke, el empresario con quien Ariadna Gutiérrez se casaría en Colombia



¿Quién diseñó el vestido de novia de Ariadna Gutiérrez?

Publicidad

Ariadna Gutiérrez llegó al altar con una creación exclusiva del diseñador francés Stéphane Rolland, reconocido en el mundo de la alta costura. El vestido fue trasladado hasta Cartagena para el matrimonio de la exreina de belleza con el empresario Guus Franke.

Publicidad

Las primeras imágenes revelaron un diseño de falda voluminosa, corpiño estructurado, mangas largas, transparencias y delicados bordados florales. Una propuesta que combina romanticismo y sofisticación.





Según el análisis de Luz Karime Granados, creadora de contenido y crítica de moda, el diseño evoca dos vestidos emblemáticos de la historia nupcial. El primero es el que lució Grace Kelly en 1956, durante su boda con el príncipe Rainiero III de Mónaco. Diseñado por Helen Rose, se convirtió en un referente de elegancia.

Te puede interesar: Matrimonio de Ariadna Gutiérrez: primeras imágenes de la ceremonia en Cartagena

Publicidad

En 2011, Kate Middleton también apostó por una silueta clásica para su boda con el príncipe Guillermo. Su vestido, diseñado por Sarah Burton para Alexander McQueen, destacó por el encaje, las mangas largas y la falda voluminosa.

El vestido de Ariadna comparte algunos de estos elementos: un cuerpo ajustado, encajes, transparencias sutiles y una falda amplia. Detalles que, según la lectura de Granados, evocan la tradición de la alta costura y la elegancia atemporal de los grandes diseños nupciales.

Publicidad

Te gustaría leer también: Andrea Serna se encuentra de luto y compartió emotivo mensaje: “Nos dejó un vacío enorme”

Publicidad

¿Quién es Guus Franke, el esposo de Ariadna Gutiérrez?

Guus Franke es un influyente empresario e inversionista neerlandés, conocido en el sector financiero e industrial internacional por liderar firmas como Circle8 Group. Tras mantener un noviazgo fuera del foco mediático y rodeado de total reserva, el magnate contrajo matrimonio con la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez en una lujosa y privada ceremonia.