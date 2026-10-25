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Quién diseñó el vestido de matrimonio de Ariadna Gutiérrez y nuevos detalles de su boda

La ex Señorita Colombia 2015, Ariadna Gutiérrez, contrajo matrimonio hace un par de horas en Cartagena con el empresario neerlandés Guus Franke y su vestido llamó la atención.

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Revelan quién diseñó el vestido de novia de Ariadna Gutiérrez y nuevos detalles de su boda

La ex Señorita Colombia 2015, Ariadna Gutiérrez, contrajo matrimonio hace un par de horas en Cartagena con el empresario neerlandés Guus Franke y su vestido llamó la atención.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 25 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Regalos en la boda de Ariadna Gutiérrez
Regalos en la boda de Ariadna Gutiérrez
Foto: IG @gutierrezary