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Andrea Serna, de 'El Desafío', se encuentra de luto y compartió emotivo mensaje: “Nos dejó un vacío enorme”

La presentadora confirmó la pérdida de un ser muy especial en su hogar. Con emotivas imágenes y un sentido mensaje en redes, dio a conocer la noticia que sorprendió a miles de cibernautas.

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Andrea Serna se encuentra de luto y compartió emotivo mensaje: “Nos dejó un vacío enorme”

La presentadora confirmó la pérdida de un ser muy especial en su hogar. Con emotivas imágenes y un sentido mensaje en redes, dio a conocer la noticia que sorprendió a miles de cibernautas.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 23 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Andrea Serna, presentadora de 'El Desafío'.
Andrea Serna, presentadora de 'El Desafío'.
Foto: Caracol Televisión.