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Qué parecidos hay entre Alejandro Palacio y Rafael Orozco

El artista Alejandro Palacio abrió su corazón en una entrevista para Caracol Televisión y reveló cuáles son las coincidencias personales y profesionales que lo unen al inolvidable intérprete vallenato.

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Los parecidos entre Alejandro Palacio y Rafael Orozco

El artista Alejandro Palacio abrió su corazón en una entrevista para Caracol Televisión y reveló cuáles son las coincidencias personales y profesionales que lo unen al inolvidable intérprete vallenato.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 23 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Alejandro Palacio
Alejandro Palacio
Foto: Caracol Televisión