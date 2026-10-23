Los parecidos entre Alejandro Palacio y Rafael Orozco

La conexión entre el artista y el inolvidable intérprete vallenato va mucho más allá de la exitosa producción de Caracol Televisión. Según relató Alejandro Palacio, ambos comparten un profundo amor por la familia, una postura muy reservada con el alcohol y un riguroso respeto por la profesión musical que se refleja en la elegancia y la disciplina sobre los escenarios.

Lea también: Artistas de ‘La Reina del Flow’ revelan rituales que hacen antes de salir al concierto



Además, en el plano artístico, los dos coinciden en una característica fundamental al momento de interpretar: cantar desde el corazón y no únicamente desde las cuerdas vocales, entregando un sentimiento genuino que logra conectar de inmediato con el público.

Publicidad

Datos curiosos sobre el personaje de Alejandro Palacio

Publicidad

El artista se dejó crecer el bigote durante ocho meses. Alejandro modificó su apariencia para asemejarse a la imagen de Rafael Orozco durante la grabación de 'Rafael Orozco, el ídolo'. Asimismo, mantuvo el bigote durante más de un año: después de terminar las grabaciones, no se lo quitó inmediatamente. En 2026 recordó que retirarlo fue como vivir un duelo, pues se había acostumbrado a ver el rostro del personaje en el espejo.



Además, estudió sus movimientos y gestos; no se concentró únicamente en el bigote y el cabello. También vio numerosos videos para analizar cómo caminaba Rafael, cómo bailaba y cómo se desenvolvía en el escenario.

También descubrió gestos particulares del cantante. Durante la investigación del personaje, Alejandro conoció detalles como la costumbre de Rafael de frotarse las manos cuando planeaba una travesura y apoyarse sobre un solo pie al llegar a ciertos lugares.

Publicidad

Compartían una coincidencia familiar. Pues ambos tienen tres hijas, un detalle que Alejandro mencionó al hablar de las cosas que lo conectaban con el artista.

Cómo influyó la familia de Rafael Orozco en la telenovela

Publicidad

Para lograr una interpretación memorable y cercana a la realidad, el actor contó con un apoyo fundamental. La cercanía con la señora Clara y las hijas de Rafael Orozco fue determinante durante las grabaciones.

Ellas le compartieron detalles íntimos, anécdotas y valores del artista, permitiéndole construir un homenaje respetuoso que priorizó la faceta humana del ídolo por encima de su éxito comercial.

Publicidad

Qué proyectos tiene, en la actualidad, Alejandro Palacio tras dar vida a Rafael Orozco en la telenovela

El cantante continúa llevando su talento por distintos escenarios internacionales y nacionales con su música romántica. Recientemente, Palacio ha estado de gira por destinos como Estados Unidos, Canadá y Venezuela, además tuvo presentaciones junto al Binomio de Oro en España.

Publicidad

Asimismo, anunció el lanzamiento de una nueva canción en colaboración con Rafael Santos, consolidando su vigencia y su pasión inquebrantable por el vallenato.