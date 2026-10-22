Leo va a donde María a entregarle el dinero

Posteriormente, se sientan a hablar y Leo le confiesa a María que Diana piensa irse a vivir a Estados Unidos para “separarlo de su hijo”. Además, María le dice que nunca ha dejado de sentir cosas por él, pero que, ahora mismo, está dándose una oportunidad con Simón.
No te pierdas ningún contenido de 'María La Caprichosa' en las noches de Caracol Televisión o en la Señal en Vivo.
Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.
Idea original de Paula Moreno.
Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.