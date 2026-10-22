1:03:39 min Yo Me Llamo - Capítulo 65: Los mini imitadores al fin conocerán a sus padrinos de 'Yo Me Llamo' 1:06:28 Capítulo 64 Los mini imitadores al fin conocerán a sus padrinos de 'Yo Me Llamo' 1:06:16 Capítulo 63 Los mini imitadores están cada vez más cerca de entrar a la escuela de 'Yo Me Llamo' 1:05:51 Capítulo 62 Elder Dayán y a Aurelio son el verdadero "el grupo de atrás se separa" 1:03:39 Capítulo 65 Los mini imitadores al fin conocerán a sus padrinos de 'Yo Me Llamo'

Capítulo 65 Yo Me Llamo : Los mini imitadores al fin conocerán a sus padrinos de 'Yo Me Llamo' Una noche llena de talento y carisma de parte de los mini dobles. Sin embargo, dos de ellos se despidieron de la competencia y otros dos fueron escogidos como los mejores de la noche.