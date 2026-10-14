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Capítulo 59 Yo Me Llamo
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Capítulo 59 Yo Me Llamo, completo y gratis

Los jurados del programa "farmearon aura" en plenas audiciones y Aurelio hasta se puso celoso por la presencia de otro peluche en el escenario.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:06:32 min
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Yo Me Llamo - Capítulo 59: César Escola le dijo a Aurelio que, lo que él quiere es "farmear aura" 
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Capítulo 58
Amparo confesó que 'Yo Me Llamo Mini' es un semillero de estrellas y talento  
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1:06:36
Capítulo 57
Aurelio sacó desde lo más adentro de su cuerpo unos chistes muy rebuscados
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1:03:32
Capítulo 56
César Escola "tiró paso" en 'Yo Me Llamo Mini' y Aurelio lo admiró 
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1:06:32
Capítulo 59
César Escola le dijo a Aurelio que, lo que él quiere es "farmear aura" 

Capítulo 59 Yo Me Llamo : César Escola le dijo a Aurelio que, lo que él quiere es "farmear aura" 

Los jurados del programa "farmearon aura" en plenas audiciones y Aurelio hasta se puso celoso por la presencia de otro peluche en el escenario.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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Capítulo 58
Amparo confesó que 'Yo Me Llamo Mini' es un semillero de estrellas y talento  
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1:06:36
Capítulo 57
Aurelio sacó desde lo más adentro de su cuerpo unos chistes muy rebuscados
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1:03:32
Capítulo 56
César Escola "tiró paso" en 'Yo Me Llamo Mini' y Aurelio lo admiró 
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Capítulo 55
Aurelio demostró que es buen parejo de baile y su pareja fue Amparo
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Capítulo 54
Los mini dobles le pidieron a Aurelio que respetara a Amparo 
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Capítulo 53
Melina y Laura derramaron lágrimas en 'Yo Me Llamo Mini'
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1:06:32
Capítulo 59
César Escola le dijo a Aurelio que, lo que él quiere es "farmear aura" 