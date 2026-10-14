1:06:32 min Yo Me Llamo - Capítulo 59: César Escola le dijo a Aurelio que, lo que él quiere es "farmear aura" Capítulo 58 Amparo confesó que 'Yo Me Llamo Mini' es un semillero de estrellas y talento 1:06:36 Capítulo 57 Aurelio sacó desde lo más adentro de su cuerpo unos chistes muy rebuscados 1:03:32 Capítulo 56 César Escola "tiró paso" en 'Yo Me Llamo Mini' y Aurelio lo admiró 1:06:32 Capítulo 59 César Escola le dijo a Aurelio que, lo que él quiere es "farmear aura"

Capítulo 59 Yo Me Llamo : César Escola le dijo a Aurelio que, lo que él quiere es "farmear aura" Los jurados del programa "farmearon aura" en plenas audiciones y Aurelio hasta se puso celoso por la presencia de otro peluche en el escenario.