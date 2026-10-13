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Carlos 'El Pibe' Valderrama se cortó su cabello y su esposa lo ayudó

El exfutbolista Carlos ‘El Pibe’ Valderrama sorprendió este martes las redes sociales en Colombia tras publicar un video donde su esposa le rapa completamente su mítica cabellera.

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El Pibe Valderrama se rapó su icónica cabellera y su esposa fue quién lo ayudó

El exfutbolista Carlos ‘El Pibe’ Valderrama sorprendió este martes las redes sociales en Colombia tras publicar un video donde su esposa le rapa completamente su mítica cabellera.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 13 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Carlos 'El Pibe' Valderrama
Carlos 'El Pibe' Valderrama
Foto Instagram: @pibevalderramap