El Pibe Valderrama se rapó su icónica cabellera y su esposa fue quién lo ayudó

El eterno '10' de la Selección Colombia, quien construyó una marca personal alrededor de sus crespos dorados, decidió dar un paso drástico en su imagen personal. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Valderrama compartió una serie de clips adelantando la decisión con mensajes como: "¡Mi gente! Creo que llegó el momento" y "¡Mi gente! Hoy es el día".

En la grabación aparece junto a su esposa, Elvira Redondo, quien fue la autora del nuevo cambio de ‘look’ del Pibe. En el video se aprecia a la mujer con una máquina de afeitar y, posteriormente, el video cuenta con clips que muestran todo el proceso del corte.



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A pesar de que la publicación fue compartida en su cuenta oficial, varios de sus seguidores dejaron comentarios pidiéndole que en realidad fuera un video hecho con inteligencia artificial, pues una de sus características inigualables era su cabello rizado.

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La noticia generó reacciones inmediatas de grandes figuras del deporte y el entretenimiento. Su excompañero de selección y excapitán Mario Alberto Yepes reaccionó entre risas diciendo: “¿Cómo así? Jajaja, pero no le dejaste nada”. Por su parte, el cantautor Santiago Cruz elogió la valentía del ídolo: “¡El que es bello, es bello! ¡Y el que es leyenda, es leyenda! Abrazo, jefe adorado”.



Cuántos años tiene el Pibe Valderrama

Nacido el 2 de septiembre de 1961 en Santa Marta, Magdalena, Carlos Alberto Valderrama Palacio tiene 65 años. Tras celebrar su cumpleaños en 2026, la figura del eterno capitán de la Selección Colombia sigue tan vigente como siempre en la memoria de los fanáticos del fútbol mundial, posicionándose como una de las leyendas vivas más queridas de la historia deportiva del país.

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En qué equipos jugó el Pibe Valderrama

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El 'Pibe' dio sus primeros pasos profesionales en 1981 con el Unión Magdalena, club de su tierra natal donde rápidamente llamó la atención por su visión de juego. En 1984 vistió la camiseta de Millonarios, para luego dar un salto definitivo en su carrera al firmar con el Deportivo Cali, donde formó una mítica dupla en el mediocampo junto a Bernardo Redín.

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Más adelante, en su regreso al balompié nacional, tuvo un paso por el Independiente Medellín en 1992 y vivió una época dorada en el Junior de Barranquilla entre 1993 y 1995, coronándose campeón de la Liga colombiana en dos ocasiones. En 1997 sumaría un breve segundo ciclo con el conjunto verdiblanco de Cali.

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Su calidad técnica lo llevó al continente europeo en 1988, desembarcando en el Montpellier HSC de Francia, club donde conquistó la Copa de Francia en 1990. Posteriormente, en 1991 dio el paso a la Liga de España para unirse al Real Valladolid.

En la etapa final de su carrera, Valderrama fue el gran pionero sudamericano en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Militó en el Tampa Bay Mutiny (1996-1997 y 1999-2001), Miami Fusion (1998-1999) y culminó su ciclo profesional en los Colorado Rapids entre 2001 y 2002.