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Quién es María Alejandra López Pérez, la nueva Miss Universo Colombia

La representante de Risaralda se coronó como Miss Universo Colombia 2026. Con experiencia en certámenes nacionales e internacionales, desde el comienzo figuró entre las favoritas a la corona.

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María Alejandra López Pérez, de Risaralda, es la nueva Miss Universo Colombia

La representante de Risaralda se coronó como Miss Universo Colombia 2026. Con experiencia en certámenes nacionales e internacionales, desde el comienzo figuró entre las favoritas a la corona.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 10 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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María Alejandra López Pérez, Miss Universo Colombia 2026.
María Alejandra López Pérez, Miss Universo Colombia 2026.
Foto: Instagram: @malopezp