Miss Universo Colombia 2026: los mejores memes y reacciones de la transmisión del reinado

La noche de este sábado 10 de octubre, Barranquilla se convirtió en el escenario de la elección de Miss Universe Colombia 2026. Veinte candidatas llegaron al Salón Jumbo del Country Club con la ilusión de conquistar la corona nacional y obtener el cupo para representar al país en el certamen internacional.

Sin embargo, la emoción por conocer a la nueva reina no fue lo único que llamó la atención. Como suele ocurrir con los grandes eventos de entretenimiento, los espectadores también estuvieron pendientes de los detalles de la ceremonia, las presentaciones de las candidatas y los momentos que dieron de qué hablar durante la transmisión.



Los memes y comentarios que dejó Miss Universe Colombia 2026

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Las redes sociales se convirtieron en un espacio para compartir opiniones, expresar preferencias y reaccionar a los acontecimientos de la noche. Los usuarios también encontraron en el humor una forma de comentar los momentos más comentados del certamen.

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Entre las reacciones que se destacaron durante la transmisión estuvieron los comentarios sobre las favoritas del público, las pasarelas, las respuestas de las candidatas y la expectativa por conocer el resultado final.



COMO VAN A CANTAR YO TE EXTRAÑARÉ EN UN CONCURSO DE BELLEZAAA JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA PONGANSE SERIOSSSS #MissUniverseColombia pic.twitter.com/hbHo6buioJ — vlsara (@vlyrialune) October 11, 2026

Y este funeral??? Esto que esssss??? Esto que essssss #MissUniverseColombia pic.twitter.com/dBsChfrecK — regular guy (@User100p) October 11, 2026

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Ve, y que hace la mismísima Patricia Teherán bailando en #MissUniverseColombia ? JAJAJAJAA pic.twitter.com/C0s5tgTH8s — 𝕂𝕖𝕝𝕧𝕚𝕤 𝕌𝕝𝕒𝕔𝕚𝕠 (@kelvisjuc_) October 11, 2026

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