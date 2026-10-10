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Miss Universo Colombia 2026: los mejores memes y reacciones de la transmisión del reinado - CaracolTV

La elección y coronación de Miss Universo Colombia 2026 despertó comentarios entre los espectadores, quienes siguieron cada detalle de la ceremonia y compartieron sus opiniones en redes sociales.

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Miss Universo Colombia 2026: los mejores memes y reacciones de la transmisión del reinado

La elección y coronación de Miss Universo Colombia 2026 despertó comentarios entre los espectadores, quienes siguieron cada detalle de la ceremonia y compartieron sus opiniones en redes sociales.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 10 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Miss Universo Colombia 2026
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