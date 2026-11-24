Los mejores momentos de Miss Universo 2026 despertaron la emoción de miles de internautas, quienes reaccionaron a través de las redes sociales con comentarios, opiniones y mensajes sobre los instantes más destacados de la competencia. La presentación de las candidatas, sus desfiles y los momentos previos a la coronación hicieron parte de las escenas que generaron mayor conversación entre los seguidores del certamen.

Durante la transmisión, los usuarios también compartieron sus impresiones sobre el desarrollo de la gala, expresaron su apoyo a sus favoritas y comentaron los resultados de la competencia. Así, Miss Universo volvió a convertirse en uno de los temas de conversación en las plataformas digitales.



Y LOS MEXICANOS CREÍAN QUE HARÍAN EL BACK TO BACK



SUUUEEÑEENNN JAJAJAJAJAJAJAJ#MissUniverse2026



pic.twitter.com/c6mIro9Opu — Junior Lucambio (Taylor’s Version)🧣 (@SoyYixxus13) November 25, 2026

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Yo con un ojo en el Miss universo y otro en Twitter pic.twitter.com/10wdw6Wqny — José Daniel 💥 (@JoseDanielyt) November 25, 2026

Los colombianos esperando que llamen a María Alejandra en el top 30 #MissUniverso2026 #missuniverse pic.twitter.com/RbTZeEwaFZ — Don Aldo Trompetas (@elmeroyand) November 25, 2026

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MALOLA QUE PASARELA TE ACABAS DE DAR VIVA COLOMBIA VIVA FALCAO #missuniverse #MissUniverso2026 pic.twitter.com/nunyjNC4Tq — 🐈‍⬛ (@calezcg) November 25, 2026

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Colombia pasó al TOP 12 Dios miooooooo #MissUniverse pic.twitter.com/q7fQ1fGHa9 — Daniel (@DanielTrujiillo) November 25, 2026