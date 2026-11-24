El escenario de Yo Me Llamo se llenó de armonías con una presentación especial del imitador de Pablo Alborán. En esta oportunidad, el concursante no se presentó en solitario, sino que compartió tarima con el líder de la agrupación 'The Beat Voice', recordado por su destacado paso por el reality musical 'A Otro Nivel'.

La unión de ambas voces buscó darle una dimensión diferente a la interpretación del repertorio del cantautor español, generando un momento de gran expectativa en la velada.



Tras finalizar el dueto, César Escola aplaudió la presencia escénica del participante y le aseguró que se le notó sumamente seguro y en control del escenario al colaborar con un músico de trayectoria.

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Por su parte, Amparo Grisales reconoció el buen desempeño general de su voz, pero fue enfática en señalarle que aún quedan detalles técnicos e intencionales por corregir para alcanzar la afinación impecable y la calidez tímbrica características del artista malagueño.

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Datos curiosos y poco conocidos sobre Pablo Alborán

Detrás del romántico repertorio que recrea el participante en la competencia se encuentra una de las figuras más influyentes del pop en español de las últimas décadas. El cantante nació en Málaga en 1989 bajo el nombre de Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz.

Su salto a la fama internacional ocurrió de manera orgánicamente viral a través de YouTube en 2010, cuando un video casero cantando 'Solamente tú' en el sofá de su casa cautivó a millones de internautas antes de firmar con una disquera.

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