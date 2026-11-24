El templo de la imitación vivió una de sus jornadas más emotivas con la presentación de la imitadora de Aida Cuevas. La concursante saltó al escenario de 'Yo Me Llamo' para entregar una interpretación cargada de potencia y sentimiento, a tal punto que la nostalgia y el compromiso actoral la llevaron al llanto en plena actuación. Su entrega sobre la tarima rompió la distancia con la mesa de jurados y El templo de la imitación vivió una de sus jornadas más emotivas con la presentación de la imitadora de Aida Cuevas.

Su entrega sobre la tarima rompió la distancia con la mesa de jurados y consiguió erizar de inmediato a Amparo Grisales, quien no ocultó su admiración ante la fuerza interpretativa demostrada.



Al finalizar la canción, las valoraciones de los expertos reafirmaron el gran momento que atraviesa la participante. César Escola elogió sin rodeos su imagen, calificando su 'look' como impresionante y asegurándole con contundencia que sobre el escenario se comporta como una artista increíble de talla internacional.

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Por su parte, Amparo Grisales coincidió en el alto nivel de la velada y le dio una recomendación técnica fundamental para sus próximas galas: le pidió que no se tape el rostro con el sombrero de mariachi, ya que la expresividad de sus ojos y facciones es uno de sus mayores atributos sobre la tarima. En palabras de la jurado, la concursante literalmente "la sacó del estadio".

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Datos curiosos y poco conocidos sobre Aida Cuevas, la 'Reina del Mariachi'

Detrás de la figura que tributa la concursante se encuentra una de las leyendas vivas más influyentes de la música regional mexicana, cuya trayectoria acumula hitos trascendentales en la industria latinoamericana. Nacida en Ciudad de México en 1963, Aida Cuevas comenzó su carrera profesional a los 12 años y rápidamente fue apadrinada nada menos que por Armando Manzanero, quien impulsó sus primeras grabaciones discográficas.

A lo largo de más de 45 años de historia artística, se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio Grammy en la categoría de Mejo Ámbar/Ranchero, acumulando decenas de producciones que la consagraron como la máxima exponente femenina del género. Además, sostuvo una profunda amistad y colaboración profesional de más de cuatro décadas con Juan Gabriel, quien le compuso y produjo varios de sus mayores éxitos.

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