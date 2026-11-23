Mira sus presentaciones completas aquí; descubre quiénes abandonan la competencia y los que siguen dando lo mejor de sí: Capítulo 85 Yo Me Llamo : la noche de eliminación llega y los dobles deben dar lo mejor de sí

‘Yo Me Llamo Laura Pausini’ cantó ‘La isla bonita’



'Yo Me Llamo Laura Pausini' en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

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‘Yo Me Llamo Beéle’ cantó ‘Mi refe’

'Yo Me Llamo Beéle' en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

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‘Yo Me Llamo Becky G’ cantó ‘Sin pijama’



'Yo Me Llamo Becky G' en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

‘Yo Me Llamo Andrea Echeverry’ cantó ‘Cosita seria’

'Yo Me Llamo Andrea Echeverry' en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

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‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’ cantó ‘Dime que no’

'Yo Me Llamo Ricardo Arjona' en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

‘Yo Me Llamo Mon Laferte’ cantó ‘Cumbia para olvidar’

'Yo Me Llamo Mon Laferte' en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

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‘Yo Me Llamo Soda Stereo’ cantó ‘Entre caníbales’

'Yo Me Llamo Soda Stereo' en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión