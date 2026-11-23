Mira sus presentaciones completas aquí; descubre quiénes abandonan la competencia y los que siguen dando lo mejor de sí: Capítulo 85 Yo Me Llamo : la noche de eliminación llega y los dobles deben dar lo mejor de sí
‘Yo Me Llamo Laura Pausini’ cantó ‘La isla bonita’
‘Yo Me Llamo Beéle’ cantó ‘Mi refe’
‘Yo Me Llamo Becky G’ cantó ‘Sin pijama’
‘Yo Me Llamo Andrea Echeverry’ cantó ‘Cosita seria’
‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’ cantó ‘Dime que no’
‘Yo Me Llamo Mon Laferte’ cantó ‘Cumbia para olvidar’
‘Yo Me Llamo Soda Stereo’ cantó ‘Entre caníbales’
No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí y en ditu.