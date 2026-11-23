La imitadora de Andrea Echeverri llegó al escenario de ‘Yo Me Llamo’ con toda la energía del rock y consiguió contagiar a los jurados con su presentación. Su interpretación puso a rockear a Elder Dayán, quien disfrutó de la puesta en escena y del talento de la participante. Una vez terminó el espectáculo, Amparo Grisales no ocultó su emoción y aseguró que volvió a sentir escalofríos al escucharla.

La jurado destacó el desempeño de la imitadora y le manifestó que se había lucido durante su presentación, especialmente por la calidad de su voz, que calificó como espectacular. De esta manera, la participante recibió elogios por su interpretación y demostró que continúa trabajando para acercarse cada vez más a la esencia de la vocalista de Aterciopelados.

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Datos curiosos de Andrea Echeverri

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Andrea Echeverri nació el 13 de septiembre de 1965 en Bogotá, Colombia. Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas del rock nacional, estudió Artes Plásticas y se especializó en cerámica, una disciplina que sigue teniendo un papel importante en su vida artística. Su pasión por la música la llevó a formar, junto a Héctor Buitrago, la agrupación Aterciopelados, con la que alcanzó reconocimiento internacional.



Entre las canciones más emblemáticas de la banda se encuentran ‘Bolero falaz’, ‘Florecita rockera’, ‘Baracunatana’ y ‘El estuche’. Además, Aterciopelados se convirtió en una de las agrupaciones colombianas más importantes del rock en español y recibió reconocimientos internacionales, incluidos premios Grammy y Latin Grammy.

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