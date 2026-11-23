La imitadora de Laura Pausini recibió algunas observaciones por parte de los jurados de ‘Yo Me Llamo’ luego de su presentación en el Templo de la Imitación. César Escola se fijó en su vestuario y le señaló que el ‘look’ que llevó al escenario ya lo había utilizado anteriormente, por lo que la invitó a buscar nuevas alternativas que le permitieran renovar su imagen y sorprender en cada aparición.

Por otro lado, Amparo Grisales consideró que la participante se notó perdida durante la interpretación y que no logró encontrar el ritmo que necesitaba la canción; le hizo énfasis en la importancia de conectar con la melodía y mantener la seguridad en el escenario, aspectos que deberá fortalecer para seguir acercándose a la esencia de la artista italiana.

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Datos de Laura Pausini

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Laura Pausini es una cantante italiana que nació el 16 de mayo de 1974 en Faenza, Italia. Su reconocimiento internacional llegó en 1993, cuando ganó el Festival de San Remo en la categoría de nuevos talentos con la canción ‘La solitudine’, tema que se convirtió en uno de los grandes éxitos de su carrera. Desde entonces, ha conquistado públicos de diferentes países gracias a su música y a su capacidad para cantar en varios idiomas, entre ellos italiano, español, portugués, inglés y francés.

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Entre sus canciones más recordadas se encuentran ‘Se fue’, ‘Entre tú y mil mares’, ‘En cambio no’ y ‘Víveme’. Además, en 2023 se convirtió en la primera artista italiana en recibir el reconocimiento Persona del Año de los Latin Grammy, un homenaje a su trayectoria, su compromiso social y su aporte a la música latina.

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