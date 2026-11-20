La tarima de 'Yo Me Llamo' se llenó de sabor y nostalgia con la presentación de la imitadora de Selena Quintanilla, quien llegó decidida a honrar el legado de la 'Reina del Tex-Mex'. Uno de los grandes atractivos de la noche fue que la propia concursante se encargó de confeccionar su vestuario, logrando una puesta en escena que puso a bailar a los jurados y encendió el ambiente del programa.

La participante recibió elogios por haber atendido recomendaciones anteriores de Amparo Grisales al mostrarse con un tono de piel más moreno, más cercano al de la artista original. Sin embargo, la jurado señaló que le hizo falta sumar más baile a la interpretación y pulir unos pequeños detalles en la voz para redondear el espectáculo. Por su parte, el momento más especial llegó cuando Elder Dayán le dedicó una canción a ella y a Amparo Grisales celebrando la vibra de la presentación.



Datos sobre Selena Quintanilla

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Selena Quintanilla, conocida como 'La Reina del Tex-Mex', fue una cantante estadounidense de ascendencia mexicana, nacida el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas. Uno de los datos más curiosos de su vida es que comenzó a cantar desde los seis años y, a los nueve, formó junto a sus hermanos A.B. y Suzette el grupo Selena y Los Dinos, con el que se presentaba en restaurantes, bodas y fiestas familiares. Aunque sus raíces eran mexicanas, Selena no hablaba español con fluidez y tuvo que aprenderse fonéticamente las letras de sus primeras canciones en este idioma.

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