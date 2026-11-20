El escenario de 'Yo Me Llamo' vivió un momento de tensión tras la presentación del imitador de Ricardo Arjona, quien no logró convencer al jurado ni transportarlos en el tiempo como se esperaba. Pese a ser uno de los personajes más exigentes del concurso por la tesitura y el estilo narrativo del cantautor guatemalteco, la actuación dejó en evidencia notorias fallas técnicas y de caracterización.

Durante la retroalimentación, César Escola fue directo al señalar que el participante perdió una gran oportunidad sobre el escenario. El maestro le recriminó no haber arriesgado con una propuesta visual más fiel a las distintas etapas del artista original, sugerida especialmente a través de un peinado diferente que marcara la época dorada de Arjona.



A los comentarios sobre el aspecto físico se sumaron observaciones sobre la interpretación vocal. El jurado coincidió en que al imitador le faltó precisión en la afinación y dejó por fuera pequeños detalles matizados que sí había logrado consolidar con éxito en presentaciones anteriores. La noche cerró con un llamado de atención para que el concursante retome la disciplina y evite que estos traspiés pongan en riesgo su permanencia en la competencia.

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Datos curiosos sobre Ricardo Arjona

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Ricardo Arjona es un cantautor guatemalteco que antes de alcanzar la fama tuvo una vida llena de facetas curiosas. Uno de los datos es que fue jugador profesional de baloncesto y llegó a integrar la selección nacional de Guatemala, incluso consiguió anotar 79 puntos en un solo partido. Además, trabajó durante aproximadamente cinco años como maestro de primaria en una escuela pública de su país, donde enseñaba a niños de diferentes grados.

