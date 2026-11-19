James Rodríguez tras finalizar su participación en la Copa BetPlay siguió dando de que hablar en las redes sociales; pues compartió en ellas una publicación que enseñaba el nuevo automóvil deportivo que se compró.

El emotivo carrusel de fotos iba acompañado de la siguiente frase: “Felicitaciones James”, de la marca que le vendió el carro al jugador de Atlético Nacional.



Qué carro se compró James Rodríguez

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Se trata de un carro de la casa italiana Lamborghini; en este caso es un Lamborghini Revuelto color naranja, el sucesor del conocido Aventador. El carro que compró James es el primer superdeportivo hibrido que se conecta a la corriente; está hecho de fibra de carbono y aluminio; además, gracias a los caballos de fuerza que tiene, puede alcanzar velocidades de 300 kilómetros por hora.

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Cuánto cuesta el Lamborghini de James Rodríguez

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Según Gol Caracol, el valor aproximado oscila entre los 3.000 y 3.700 millones de pesos colombianos, es decir, alrededor de 900 mil dólares. Sin embargo, no es la cifra exacta, pero es un valor que puede acercarse al verdadero.

Quién es la novia de James Rodríguez

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Se trata de Luisa María Duque que es una creadora de contenido y modelo de Pereira. Los rumores de la relación empezaron a surgir durante la Copa América del 2024 y se hizo pública cuando el excapitán de la Selección Colombia jugaba en México. En el Mundial que Colombia jugó en el 2026, la modelo compartió fotos con Juana Valentina, la hermana del jugador y Salomé Rodríguez