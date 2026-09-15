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Salomé Rodríguez deja emotivo mensaje por la llegada de James a Atlético Nacional

La hija del 10 de la Selección Colombia compartió en sus redes sociales una publicación que mostraba el amor que le tiene al equipo en el que jugó su tío, David Ospina y el club actual de su padre.

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Salomé Rodríguez deja emotivo mensaje por la llegada de James a Atlético Nacional

El excapitán de la Selección Colombia anunció su regreso al fútbol colombiano, específicamente a la ciudad de Medellín con el cuadro ‘Verdolaga’, donde compartirá con otros jugadores mundialistas.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 15 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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James Rodríguez y Salomé Rodríguez
James Rodríguez y Salomé Rodríguez
Foto Instagram: @daniela_ospina5 y @jamesrodriguez10