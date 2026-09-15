Salomé Rodríguez deja emotivo mensaje por la llegada de James a Atlético Nacional

A través de redes sociales, empezaron a circular rumores sobre cuál sería el futuro del jugador cucuteño, tras conocerse que en mayo del 2026 él renunció a su contrato con el Minnesota United, equipo al que había llegado en febrero del mismo año. Allí jugó ocho partidos oficiales, sumando 273 minutos en la cancha.

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Qué dijo Salomé Rodríguez Ospina sobre la llegada de su papá a Atlético Nacional

El anuncio del 10 de la Selección sorprendió a todos los hinchas del fútbol colombiano y dejó un dulce sabor en la familia de su excuñado, David Ospina, ya que todos son hinchas del equipo verde y fue la casa en la que el arquero debutó a nivel profesional.

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James, en medio de la rueda de prensa, recordó que la reacción de Salomé al enterarse de la noticia fue conmovedora: “Cuando se lo dije a mi hija, casi que lloraba”. Asimismo, reveló que su hijo Samuel también celebró el fichaje con entusiasmo debido a su afinidad por el equipo paisa desde la época en que su tío político, el arquero David Ospina, militaba en el club.





Además, Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos junto a su papá mientras caminaban por los túneles del estadio de la capital paisa. “Alguien que me despierte de este sueño💚”, decía la publicación.

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Durante la rueda de prensa previa en la sede deportiva de Guarne, el volante creativo confesó que el deseo de sus hijos fue determinante para tomar la decisión de fichar por el equipo 'verdolaga'. “Influyó mucho, mis hijos son hinchas de este club y ellos están felices”, declaró el excapitán de la Selección Colombia.

El centrocampista se mantuvo alejado del fútbol y de las cámaras después de su participación en el Mundial del 2026, en el que la Selección Colombia quedó eliminada ante la selección de Suiza desde la definición del punto penal.

Sin embargo, James Rodríguez confirmó el 10 de septiembre que sería el nuevo jugador de Atlético Nacional. Fue presentado en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, el domingo 13 del mismo mes, día en el que David Ospina se despidió del club de sus amores y recibió homenajes por parte de la hinchada.

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El impacto del fichaje trascendió las canchas y se volcó masivamente a las plataformas digitales. Figuras del entretenimiento de la talla de Maluma celebraron el anuncio en Instagram con el mensaje “Qué chimba, uffff”, mientras que el cantante del género urbano Blessd escribió: “Vamos Nacional”, y el creador de contenido Mateo Carvajal le dio la bienvenida con un “Bienvenido, crack”.

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Qué número usará James Rodríguez en Atlético Nacional

Una de las grandes novedades de la jornada fue la revelación del número que llevará el volante en su espalda. James Rodríguez utilizará el dorsal 23, una elección inspirada en leyendas del deporte mundial como Michael Jordan y LeBron James.

La razón técnica de este cambio se debe a que la camiseta número 10 ya se encuentra registrada a nombre de Edwin Cardona para el presente torneo, y el reglamento impide reasignar un número que ya ha sido utilizado en partidos oficiales durante la misma competencia.

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