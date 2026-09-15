Escuche en Bumbox Telerobo, nuevo videopódcast sobre el primer ciberdelito que sacudió a Colombia

Bumbox anuncia el estreno de Telerobo, una ambiciosa producción en formato videopodcast que reconstruye uno de los episodios más audaces, complejos y desconocidos de la historia judicial y financiera de Colombia: la desaparición de 13,5 millones de dólares de las arcas de la nación custodiadas en el Chase Manhattan Bank de Londres, ejecutada a través de una simple máquina de télex a comienzos de los años 80.

La producción está respaldada por una rigurosa investigación periodística de Víctor Cabezas y Olga Behar, una de las voces más destacadas del periodismo de investigación en Colombia. Al haber cubierto el poder de la época desde la televisión y la prensa, Behar aporta una perspectiva privilegiada que reconstruye el caso desde la memoria viva, conectando el archivo histórico con el nacimiento del crimen de cuello blanco en la era electrónica.



Víctor Cabezas es Abogado, Politólogo y docente universitario especializado en coyuntura jurídica, quien ha ganado reconocimiento público como analista político, columnista de opinión y creador de contenido pedagógico sobre actualidad jurídica y política. Su estilo se destaca por explicar fenómenos institucionales y coyunturas nacionales de forma accesible, directa y crítica para audiencias digitales y medios de comunicación. “Esta historia acumula medallas de oro. El primer atraco telemático de la historia; la primera investigación policial que hurgó entre cables, códigos y sistemas suizos, estadounidenses y colombianos, y claro, fue el atraco más grande de la historia colombiana, sin disparar un arma. En 1983, esta historia no se pudo contar completa. En 2026, ya podemos. Eso es Telerobo”, afirmó Víctor Cabezas.

Por su parte, Olga Behar, quien también participa en este nuevo videopodcast, es Periodista, escritora y docente colombiana, con amplia trayectoria en el periodismo de investigación y la cobertura del conflicto armado en Colombia. Ha sido corresponsal internacional, redactora y productora en diversos medios. Es autora de libros clave para la memoria histórica del país como Los doce apóstoles y Noches de humo, y su trabajo se ha enfocado en el análisis político, los derechos humanos y la formación de nuevas generaciones de periodistas.

Publicidad

A lo largo de 8 episodios, de aproximadamente 30 minutos cada uno, esta producción reconstruye el entramado de audacia tecnológica, redes internacionales y vacíos legales que permitieron que se evaporara una fortuna pública sin disparar una sola arma ni levantar sospechas inmediatas. Escuche Telerobo a partir de hoy 15 de septiembre en todas las plataformas de audio, YouTube, Ditu y en Bumbox.com.