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Esta es una cita imperdible para quienes buscan entender cómo se inauguró el ciberdelito en Colombia a través de una historia de suspenso, investigación y archivo periodístico.

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Escuche en Bumbox Telerobo, nuevo videopódcast sobre el primer ciberdelito que sacudió a Colombia

Esta es una cita imperdible para quienes buscan entender cómo se inauguró el ciberdelito en Colombia a través de una historia de suspenso, investigación y archivo periodístico.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Caracol TV