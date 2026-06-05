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Así puedes ser parte de La ola Blu, la más grande para apoyar a Colombia en Mundial - CaracolTV

Hacer la ola en medio de un juego es una de las maneras más tradicionales en la que se vive la pasión del fútbol, por eso, para unirse al lado divertido del Mundial, Blu quiere crear su propia ola.

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Así puedes ser parte de La ola Blu, la más grande para apoyar a Colombia en Mundial

Hacer la ola en medio de un juego es una de las maneras más tradicionales en la que se vive la pasión del fútbol, por eso, para unirse al lado divertido del Mundial, Blu quiere crear su propia ola.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Así puedes ser parte de La ola Blu
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Foto: Blu Radio