Así puedes ser parte de La ola Blu, la más grande para apoyar a Colombia en Mundial

La tricolor regresa a la Copa Mundial de la Fifa 2026 y Colombia ya se prepara para vivir los días más emocionantes, pero para hacerlo aún mejor, Blu encontró la fórmula para conectar a los oyentes de una forma distinta: fútbol más humor. A partir de ahora, la audiencia será protagonista y hará sus propias olas hasta formar La ola Blu.

Cómo ser parte de La ola Blu, para apoyar a Colombia en el Mundial 2026

Participar es muy fácil, solo debe ingresar www.bluradio.com/laolablu ,y seguir las instrucciones para subir sus videos levantando la ola. Una vez siesto pase, los videos formarán la ola más grande del país que saldrá de las cabinas de Blu hasta llegar a las diferentes comunicaciones en televisión, YouTube, DITU y a través de todas las redes sociales. ¡El comercial de Blu será cada vez más grande a medida que todos compartan su ola!





Además, no te pierdas la transmisión y todo el contenido futbolero por las frecuencias Bluen todo el país, Bluradio.com, DITU, YouTube y todas las redes sociales.

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¡En esta Copa Mundial de la FIFA 2026 es hora de levantar la ola más grande del país! Únase al lado divertido del Mundial, ingrese y participe.

