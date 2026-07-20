Con el estreno de 'Yo Me Llamo 2026', así queda la programación de este 21 de julio

Caracol Televisión realizará algunos ajustes en su parrilla de programación que modificarán la distribución de algunos espacios durante la jornada, especialmente en el horario prime. Te contamos en esta nota a qué hora te debes conectar para ver el primer capítulo de 'Yo Me Llamo 2026'.

Cómo queda la programación este 21 de julio con el estreno de Yo Me Llamo

La programación comenzará en la mañana con Noticias Caracol, que se emitirá entre las 5:30 a. m. y las 9:00 a. m. Posteriormente, el canal dará paso a la transmisión del Tour de Francia, que permanecerá al aire hasta las 11:00 a. m.

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A continuación, los televidentes podrán seguir con 'Día a Día', cuya emisión irá desde las 11:00 a. m. hasta las 12:00 del mediodía. Luego de este espacio se presentará 'María la del Barrio', producción que ocupará el horario de 12:00 p. m. a 12:30 p. m. Después, la emisión del mediodía de Noticias Caracol se extenderá desde las 12:30 p. m. hasta las 3:30 p. m.



En la franja de la tarde, la programación conservará el mismo orden. En ese sentido, 'Tormenta de Pasiones' continuará hasta las 4:45 p. m., seguido de 'Efé' 'hasta las 5:45 p. m. y 'El Juego de mi Destino' hasta las 7:00 p. m.

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Sin embargo, los principales cambios llegarán durante la noche. Desde las 7:00 p. m. y hasta las 8:00 p. m. se emitirá Noticias Caracol. Una vez finalice el informativo, el canal dará inicio a la undécima temporada de 'Yo Me Llamo', cuya transmisión comenzará a las 8:00 p. m. y se extenderá hasta las 9:30 p. m.

En esta nueva temporada, el programa contará con Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni como jurados. Asimismo, Melina Ramírez y Laura Acuña estarán al frente como presentadoras, mientras que Búfalo hará parte del formato como personaje especial.

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A las 9:30 p. m., llegará 'Vecinos', producción que permanecerá al aire hasta las 10:30 p. m. Una vez concluya este espacio, Caracol Televisión volverá a emitir el primer episodio de 'Yo Me Llam'o, con el propósito de ofrecer una nueva oportunidad de verlo a quienes no pudieron seguir su emisión original en el horario de las 8:00 p. m.

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