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A qué hora se estrena 'Yo Me Llamo 2026': así queda la programación HOY 21 de julio - CaracolTV

Caracol Televisión hará algunos ajustes en su programación para poder ver el primer capítulo de 'Yo Me Llamo 2026' este 21 de julio, episodio que contará con la presencia de Amparo Grisales y los demás jurados.

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Con el estreno de 'Yo Me Llamo 2026', así queda la programación de este 21 de julio

Los cuatro jurados de esta undécima temporada del concurso musical están preparados para recibir a los mejores dobles del país en el Templo de la Imitación. Esta es la hora para ver el primer episodio.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de jul, 2026
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A qué hora se estrena 'Yo Me Llamo' este 21 de julio y cómo queda la programación.
A qué hora se estrena 'Yo Me Llamo' este 21 de julio y cómo queda la programación.
Foto: Caracol Televisión.