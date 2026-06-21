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Actores de 'Tormenta de Pasiones' tuvieron que ir al psicólogo durante las grabaciones - CaracolTV

La producción, lanzada en 2010 y que narra la historia de una familia turca, se ha caracterizado por su gran impacto emocional. Esto hicieron los actores para poder sacar adelante el proyecto.

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Elenco de 'Tormenta de Pasiones' debió recibir apoyo psicológico; él fue el más asistido

La producción, lanzada en 2010 y que narra la historia de una familia turca, se ha caracterizado por su gran impacto emocional. Esto hicieron los actores para poder sacar adelante el proyecto.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Por qué los actores de 'Tormenta de Pasiones' tuvieron que recibir apoyo psicológico.
Por qué los actores de 'Tormenta de Pasiones' tuvieron que recibir apoyo psicológico.
Foto: Caracol Televisión.