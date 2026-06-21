Elenco de 'Tormenta de Pasiones' debió recibir apoyo psicológico; él fue el más asistido

Una de las producciones más recordadas de Caracol Televisión es Tormenta de Pasiones, la novela turca que relata la historia de la familia Akarsu a lo largo de varias décadas. La trama comienza con la infidelidad de Alí y muestra las consecuencias de este hecho en la vida de Cemilé, sus hijos y, posteriormente, sus nietos.

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La producción está ambientada entre las décadas de 1970 y 1980 en Turquía y se encuentra basada parcialmente en hechos reales. A lo largo de sus temporadas, la historia aborda diferentes conflictos familiares, cambios sociales y acontecimientos que marcan el destino de los integrantes de la familia protagonista.

Por qué los actores de 'Tormenta de Pasiones' tuvieron que recibir apoyo psicológico

De acuerdo con medios internacionales, parte del elenco de 'Tormenta de Pasiones' tuvo que asistir a apoyo psicológico debido a la intensidad y tristeza de varias de las escenas que formaban parte de la historia. El desarrollo de la producción incluyó situaciones complejas para los personajes, por lo que algunos actores requirieron acompañamiento durante el proceso de grabación.



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Entre los casos reportados se encuentra el de Emir Berke, intérprete de Osman durante la primera etapa de la novela. El actor, quien además tuvo un papel central en los primeros episodios de la producción, tuvo que acudir en varias ocasiones al apoyo de profesionales debido a la corta edad con la que participó en el proyecto.

Algunos integrantes del elenco enfrentaron el reto de interpretar escenas relacionadas con conflictos familiares, pérdidas y situaciones de alta carga emocional.

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Sin embargo, los actores demostraron capacidad para mantener separadas sus vidas personales de los personajes que interpretaban en la pantalla. De esta manera, pudieron continuar con el desarrollo de sus respectivos papeles a lo largo de la producción.

Asimismo, el trabajo realizado por el elenco permitió que la historia conectara con la audiencia en distintos países. Como resultado, la novela alcanzó reconocimiento internacional y logró ampliar su presencia fuera de Turquía, donde fue emitida originalmente.

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Además de Emir Berke, el reparto de 'Tormenta de Pasiones' contó con la participación de Farah Zeynep Abdullah en el papel de Aylin, Ayça Bingöl como Cemilé, Erkan Petekkaya como Alí y Wilma Elles como Caroline. Junto a ellos, otros actores formaron parte de una producción que siguió la evolución de varias generaciones de la familia Akarsu.