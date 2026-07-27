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Cuándo se acaba 'Tormenta de Pasiones', novela turca: fecha y hora del último capítulo - CaracolTV

Caracol Televisión reveló que 'Tormenta de Pasiones' llegará a su fin en este mes de julio. Asimismo, se informó que la nueva novela turca que llega a las tardes del canal es 'Ciudad Lejana'.

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Cuándo es la final de 'Tormenta de Pasiones': fecha y hora del último capítulo

El lunes 4 de agosto de 2025, Caracol Televisión estrenó una novela turca que rápidamente cautivó a los espectadores con la historia de la familiar Akarsu. Ahora, la famosa producción llega a su fin.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Cuándo es la gran final de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión.
Cuándo es la gran final de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión.
Foto: Caracol Televisión.