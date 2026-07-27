Cuándo es la final de 'Tormenta de Pasiones': fecha y hora del último capítulo

Caracol Televisión anunció que 'Tormenta de Pasiones', la novela turca que durante meses ha acompañado a los espectadores en las tardes, llegará a su fin. La exitosa producción, ambientada en los años 60 en Estambúl, cuenta con la participación de un elenco de primera categoría dentro de los que se encuentran actores como Ayça Bingöl como Cemilé, Farah Zeynep como Aylin, Erkan Petekkaya como Alí, entre otras figuras de renombre.

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Cuándo se termina 'Tormenta de Pasiones' en Caracol Televisión

De acuerdo con la comunicación emitida en pantalla, la serie llegará a su fin este martes 28 de julio en su horario habitual, es decir de 3:30 p. m. a 4:45 p.m., justo después de la transmisión del mediodía de Noticias Caracol.

En este sentido, los admiradores de la historia podrán conocer qué pasa con Bahar, quien ha enfrentado un difícil momento con su embarazo, y también con Arif, quien no solo ha recibido la visita de Cemilé encubierta bajo un disfraz de enfermera, sino que también ya sido ayudado por Meté, quien ha ingeniado todo un plan para favorecerlo.

'Tormenta de Pasiones' es la novela que se centra en los hechos que rodean a la familia Akarsu. A pesar de que inició con el regreso del capitán Alí a casa, justo cuando se enteró que su familia había descubierto su infidelidad con una holandesa, los recientes acontecimientos se han centrado en Cemilé y las personas más cercanas a su círculo.



Qué novela reemplazará a 'Tormenta de Pasiones' en Caracol Televisión

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La producción que se suma a 'Efé' y 'El Juego de mi Destino' en las tardes del Canal Caracol es 'Ciudad Lejana'. Este proyecto narra la historia de Alya, una mujer que viaja desde Canadá a Albora junto a su hijo y un amigo para para despedir a su exmarido.

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Aunque no planea quedarse mucho en la ciudad, se ve involucrada de una serie de situaciones donde la venganza y la ambición podrían afectarla a ella, así como también a las personas que más quiere.

Los fanáticos podrán ver el primer episodio muy pronto en las tardes de Caracol Televisión y también disfrutar de un talentoso elenco conformado por artistas como Sinem Ünsal en su papel de Alia; Ozan Akbaba, dando vida a Ciahn; Atakan Ozkaya, prestando su piel a Kaya; entre otras figuras del entretenimiento internacional.

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