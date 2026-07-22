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Sebastián Martino dio tips para inscribirse al 'Desafío, Juego de las Cajas' - CaracolTV

El juez del reality de los colombianos se unió a una transmisión en vivo este 22 de julio para responder a las preguntas más frecuentes que tienen los interesados en aplicar a la convocatoria.

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Recomendaciones para inscribirse al 'Desafío, Juego de las Cajas': Sebastián Martino habló

El juez del reality de los colombianos se unió a una transmisión en vivo este 22 de julio para responder a las preguntas más frecuentes que tienen los interesados en aplicar a la convocatoria.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Qué dijo Sebastián Martino en el en vivo del 'Desafío, Juego de las Cajas' este 22 de julio.
Qué dijo Sebastián Martino en el en vivo del 'Desafío, Juego de las Cajas' este 22 de julio.
Foto: Caracol Televisión/ 'Desafío'.