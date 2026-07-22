Recomendaciones para inscribirse al 'Desafío, Juego de las Cajas': Sebastián Martino habló

Sebastián Martino, juez del 'Desafío', participó este 22 de julio en una transmisión en vivo junto a Jhon Álvarez para resolver inquietudes sobre las inscripciones del 'Desafío, Juego de las Cajas' y explicar qué aspectos tendrán en cuenta durante el proceso de selección de los participantes.

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El pasado 21 de julio, Caracol Televisión publicó la promoción oficial de la nueva edición del formato. En el video, Andrea Serna aparece junto a Sofía Osío, la nueva anfitriona, y le pide a un genio abrir oficialmente las inscripciones para quienes deseen hacer parte de la competencia.

Durante el en vivo, Martino respondió preguntas frecuentes de los interesados y entregó varias recomendaciones para completar correctamente el proceso de inscripción, que estará disponible hasta el lunes 17 de agosto a las 11:59 p. m.

Recomendaciones para inscribirse al 'Desafío, Juego de las Cajas'



Martino explicó que uno de los primeros aspectos que deben tener en cuenta los aspirantes es diligenciar completamente toda la información solicitada en el formulario. Además, señaló que las fotografías deben ser sin filtros o herramientas de Inteligencia Artificial. También pidió verificar que no se repitan las mismas imágenes dentro del registro.

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En cuanto a los dos videos que hacen parte de la inscripción, indicó que el principal interés de la producción es encontrar personas auténticas. Según explicó, el material debe reflejar quién es realmente cada aspirante, mostrar su personalidad, contar una historia y lograr permanecer en la memoria de quienes realizan el proceso de casting.

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De igual manera, pidió mantener coherencia entre la personalidad que aparece en los videos y la realidad, pues aseguró que en ocasiones han encontrado personas que intentan mostrarse como alguien diferente para obtener un lugar en el programa.

Martino también recordó que únicamente pueden participar personas mayores de 18 años. Asimismo, aclaró que no existen limitaciones relacionadas con la situación económica de los aspirantes ni con la cantidad de seguidores que tengan en redes sociales.

Por otro lado, se refirió a la existencia de supuestos cursos que prometen asegurar un cupo en el programa. Al respecto, desmintió esa información y afirmó que se trata de una estafa.

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Además, recordó que no es obligatorio ser deportista para participar en el formato, aunque sí es necesario contar con una buena actividad física para afrontar las diferentes pruebas de la competencia.

Durante la transmisión también reveló que, apenas 12 horas después de abrirse la convocatoria, 4.200 personas ya habían iniciado su proceso de inscripción.

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Finalmente, informó que todas las dudas relacionadas con la convocatoria pueden enviarse al correo desafio@caracoltv.com.co.