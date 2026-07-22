En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Nandito recibe la visita de Aldo y le dice que le cuente sobre el plan de de Soraya. Cuando termina la historia, Nandito le pide que en el juicio declare en contra de la mujer, pero él no acepta.
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Aldo va a visitar a Nandito y él le propone que declare en contra de Soraya
Nandito recibe la visita de Aldo y le dice que le cuente sobre el plan de de Soraya. Cuando termina la historia, Nandito le pide que en el juicio declare en contra de la mujer, pero él no acepta.