Nació la hija de Marc Anthony y tiene coincidencia con la bebé de Sara Corrales

El pasado 27 de marzo del 2026, la pareja, por medio de su Instagram, anunció que el bebé que estaban esperando sería una niña con la publicación de un carrusel de fotos en el que se encontraban en un yate en medio del mar con su hijo Marco, el primer hijo del matrimonio.

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En junio, los famosos tuvieron su ‘baby shower’ en Homestead, Florida, al cual invitaron a sus amigos y familiares más cercanos, entre ellos, los colombianos Daniela Ospina, Danielle Arciniegas y el grupo Piso 21. En el lugar, daban indicios de cuál sería el nombre de la niña que venía en camino, todo indicaba que comenzaba con la letra “M”

Posterior a este evento, la pareja no volvió a publicar nada de su embarazo por temas de trabajo de ambos. Como es el caso de Marc Anthony, que tuvo una presentación en Chicago, en “The Obama Presidential Center” y conciertos en Las Vegas. Además, fue escogido como embajador oficial de la Copa Mundial de la Fifa 2026. Sin embargo, su esposa, que es menor que él por 30 y algo de años, compartió fotos donde ella lucía su barriga.

La ex Miss Universo paraguaya y el cantante compartieron en su Instagram dos fotos enternecedoras junto a Marco, donde se ve a la familia abrazando y alzando a Myla. Que, coincidentemente, comparte nombre con la hija de la actriz colombiana Sara Corrales.



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Mila, la primera hija de la actriz de la producción ‘Vecinos’ y Damian Pasquini, nació el 17 de mayo a la media noche, en la ciudad de México.

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Cuántos años tiene Marc Anthony

Marco Antonio Nuñiz, de padres puertorriqueños, nació en Nueva York el 16 de septiembre de 1968, es decir, actualmente tiene 57 años. Ha ganado cuatro Premios Grammy, cinco Grammy Latinos y 29 Premios lo Nuestro. Entró en el mundo musical con el género del hiphop y encabezó las listas musicales americanas en 1991. Posteriormente, lanzó su primer cover con la canción ‘Hasta que te conocí’, de ‘Juan Gabriel’ y fue número uno en ventas.

Marc Anthony ha trabajado en conjunto con grandes artistas como: La india, Gente de zona, Jennifer López, quien además fue su esposa por casi una década, Carlos Vives, Natalia Jiménez, Romeo Santos, Maluma y Daddy Yankee.

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En el transcurso de su vida, el cantante ha tenido alrededor de cuatro parejas con las que fue al altar, incluyendo a Nadia Ferreira. Ellas son:

Dayanara Torres, su primera esposa, es exreina de belleza, modelo y actriz, además, fue la ganadora del Miss Universo 1993, convirtiéndose así en la tercera reina boricua. Solamente estuvieron juntos por cuatro años y tuvieron dos hijos.

Jennifer López también es una de ellas, sin embargo, su relación al inicio fue blanco de críticas, pues se hizo pública a los días de haber terminado con Dayanara y en ese entonces, la cantante había terminado su relación con Ben Affleck. Sin embargo, los cantantes decidieron continuar juntos y se casaron en junio del 2004, pero tras siete años juntos, firmaron el divorcio.

En el 2011, Marc Anthony conoció a la modelo venezolana Shannon de Lima, que también fue uno de los amores fugaces del 10 de la Selección Colombia. Tres años después, se casaron, pero su matrimonio duró tan solo dos años.

Con su esposa actual la historia es diferente, pues el primer acercamiento que tuvieron fue cuando ella tenía 16 años en un concierto de él porque es una gran fanática de su música. En ese evento, se tomaron una foto juntos sin saber cuál sería su futuro. En 2022 en el mes de marzo, el noviazgo se hizo oficial cuando Marc compartió una foto con la modelo. Casi dos meses después, ambos compartieron la noticia, en medio de una fiesta, de que se casarían.

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