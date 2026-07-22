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Nació la hija de Marc Anthony y Nadia Ferreira y tiene coincidencia con la bebé de Sara Corrales: descúbrela acá

Descubre cuándo nació la hija de Marc Anthony y de la exreina Nadia Ferreira. Además, conoce más sobre las relaciones pasadas del cantante y cuáles famosas fueron sus esposas.

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Nació la hija de Marc Anthony y tiene coincidencia con la bebé de Sara Corrales

La exreina Nadia Ferreira y el cantante le dieron la bienvenida a su segundo hijo juntos el martes 21 de julio del 2026. Con el nacimiento de Myla, Marc Anthony se convierte en padre por octava vez.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Marc Anthony y Nadia Ferreira
Marc Anthony y Nadia Ferreira
Foto Instagram: @nadiaferreira