Campeón del mundo tiene un hermano que también jugó en el Mundial, pero no con España

Nico Williams se robó las miradas del mundo tras jugar el partido decisivo entre España y Argentina para definir cuál de las selecciones se convertiría en la ganadora de la Copa del Mundo 2026. Es más, fue el autor de uno de los goles; sin embargo, este fue anulado. Aun así, su actuación durante el compromiso fue una de las más comentadas por los aficionados.

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Hermano de Nico Williams



Aunque él es una estrella con la Roja, el futbolista tiene un hermano mayor llamado Iñaki Williams, que también es un jugador conocido. Sin embargo, no lo hace con la Selección de España, sino con la Selección de Ghana, país al que decidió representar a nivel internacional.

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Los hermanos estuvieron en diferentes equipos en el Mundial 2026 y la razón para ello es que Iñaki recibió la llamada del equipo africano para disputar la copa y, tras una conversación con su abuelo, decidió aceptar. De esta manera, ambos vivieron el torneo defendiendo camisetas diferentes.

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Por el contrario, Nico sí había sido convocado por España previamente, en la Sub-18, Sub-19 y Sub-21, por lo que continuó jugando junto a los ahora campeones del mundo. No obstante, también había recibido ofertas de la Selección de Ghana, aunque finalmente mantuvo su decisión.

Ghana enfrentó a Colombia en dieciseisavos del Mundial

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Los hermanos no tuvieron que enfrentarse directamente en esta Copa del Mundo. Sin embargo, Iñaki Williams sí se enfrentó a la Selección Colombia en el partido que envió a la ‘Tricolor’ a octavos de final. Los colombianos ganaron el juego por la mínima diferencia, con un gol de Jhon Arias, en un compromiso muy disputado de principio a fin.

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