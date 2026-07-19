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Hermano de Nico Williams, jugador de España y campeón del mundo también jugó en el Mundial

El futbolista de la Selección de España, Nico Williams, quien marcó un gol que fue anulado en la Final del Mundial 2026, tuvo que ver a su hermano jugar en la copa del mundo, pero no junto a él.

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Campeón del mundo tiene un hermano que también jugó en el Mundial, pero no con España

El futbolista de la Selección de España, Nico Williams, quien marcó un gol que fue anulado en la Final del Mundial 2026, tuvo que ver a su hermano jugar en la copa del mundo, pero no junto a él.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Hermano de Nico Williams, jugador de España también jugó en el Mundial
Hermano de Nico Williams, jugador de España también jugó en el Mundial
Foto: AFP / ANGELA WEISS