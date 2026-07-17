Famoso astrólogo colombiano predijo finalista del Mundial 2026; qué dijo del ganador

El astrólogo leyó las cartas en Caracoltv.com y señaló que en la final del Mundial 2026 podría estar España, equipo que cuya indumentaria principal es de color rojo, y que Latinoamérica tendría un representante, tal y como sucedió, pues Argentina remontó el marcador frente a Inglaterra, en la semifinal.

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Ocampo también predijo que las selecciones menos conocidas eran las que darían de qué hablar, como pasó con Cabo Verde, que complicó al equipo de Lionel Messi y estuvo a punto de forzar los penales, y que la Selección Colombia sería una de las más renombradas de América Latina.

Quién ganará el Mundial 2026, según astrólogo colombiano



Ocampo indicó en este medio que la Copa del Mundo 2026 se veía muy europea, por lo que, según su predicción, la ganadora sería España. De ser así, ‘La Roja’ estaría alcanzado su segundo título en un Mundial, luego de que ganara la copa en Sudáfrica 2010.

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La Selección de Argentina, por su parte, busca el bicampeonato (tras ganar el torneo de fútbol más importante en Qatar 2022), y la cuarta Copa del Mundo en su historia. Para muchos, el triunfo de la ‘Albiceleste’ en la gran final, además, consolidaría a Lionel Messi como el mejor jugador de la historia, superando, incluso, a Diego Armando Maradona.