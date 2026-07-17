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Astrólogo predijo a Selección de España en la final del Mundial 2026: qué dijo

Edwin Ocampo, reconocido parapsicólogo colombiano, predijo a finalista de la Copa del Mundo de 2026. Todos los detalles de lo que dijo sobre el ganador y más.

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Famoso astrólogo colombiano predijo finalista del Mundial 2026; qué dijo del ganador

Edwin Ocampo, reconocido parapsicólogo, habló con este medio antes de que empezara el torneo, y aseguró que habría un equipo rojo en la final. También acertó con que habría representación latina.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Lionel Messi / Lamine Yamal
Lionel Messi / Lamine Yamal
Fotos: AFP