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Quién ganaría el Mundial 2026, según famoso astrólogo: Selección de España y más

Quién ganaría la Copa del Mundo 2026, según famoso astrólogo colombiano. Él vio dos colores y una de las selecciones que mencionó es una de las favoritas.

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Quién ganaría el Mundial 2026, según famoso astrólogo: vio dos colores muy marcados

Edwin Ocampo, reconocido parasicólogo colombiano, habló con este medio sobre lo que las cartas dicen del desempeño de Colombia en la Copa del Mundo y de quién podría ganar el torneo.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Quién ganaría el Mundial 2026
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Foto: Gemini