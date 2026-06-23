Quién ganaría el Mundial 2026, según famoso astrólogo: vio dos colores muy marcados

El astrólogo le dijo a Caracoltv.com que el ganador del Mundial tenía pinta de ser europeo, por lo que grandes favoritas de Sudamérica, como Brasil y Argentina, se quedarían a mitad del camino.

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Según Edwin Ocampo, el ganador de la Copa del Mundo 2026 tendría un uniforme color rojo o naranja, por lo que podría ser España, otra de las selecciones favoritas al título, o Países Bajos, aunque indicó que los equipos de Latinoamérica podrían ser protagonistas en las etapas finales.

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Ocampo señaló que la ‘Tricolor’ tendrá un paso muy exitoso por la Copa del Mundo y no quedará eliminada en las primeras etapas del torneo, aunque tampoco ve al equipo como el campeón del mundo. Asimismo, indicó que el torneo servirá de vitrina para que varios jugadores den un paso más en su carrera, por su buena actuación en el Mundial.



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El astrólogo también señaló que varias selecciones que para el mundo son desconocidas darán de que hablar, tal y como ya sucedió con Cabo Verde, equipo que logró un empate frente a España en un partido donde la gran figura fue el arquero de 40 años 'Vozinha', o Costa de Marfil, que le ganó a Ecuador en el último minuto.

