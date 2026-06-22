James Rodríguez y Lucho Díaz enfrentan lío legal en Colombia antes del partido contra Congo

A pocas horas de que la Selección Colombia se enfrente a la República del Congo en México por el Mundial de Fútbol 2026, programado para este 23 de junio, se conoció una situación judicial que involucra a dos de los jugadores más representativos del equipo nacional: James Rodríguez y Luis Díaz.

Mira también: A James Rodríguez se le juntaron sus exparejas en evento: VIDEO de Daniela Ospina y modelo



La información fue revelada por Javier Hernández Bonnet durante la emisión del mediodía de Noticias Caracol de este 22 de junio. Según lo expuesto en el informativo, ambos futbolistas serán notificados de una acción de tutela que fue presentada ante un juzgado de Bogotá.

De acuerdo con lo informado, los deportistas fueron señalados dentro de ese recurso judicial por un presunto caso relacionado con traición a la patria. Durante la emisión se indicó que: “Acaba de ser requerida la Federación Colombiana de Fútbol para que dé las direcciones de Lucho Díaz y de James Rodríguez, quienes han sido, en una tutela, acusados de traición a la patria”.

Asimismo, se conoció que la Federación Colombiana de Fútbol recibió el requerimiento para suministrar la información necesaria que permita adelantar el trámite correspondiente dentro del proceso. Aunque los detalles de la tutela no han sido ampliados públicamente, trascendió que el procedimiento continúa su curso.





Por otra parte, todo parece indicar que la situación tendría origen en una acción presentada a manera de broma. Sin embargo, el Juzgado Tercero para Causas Menores de Suba, ubicado en el noroccidente de Bogotá, dio vía libre al proceso, por lo que las notificaciones a los jugadores deberán realizarse conforme a los procedimientos establecidos.

Publicidad

Mira también: James Rodríguez volvió a hablar de Daniela Ospina, mamá de Salomé, y aclaró mito

Mientras tanto, el panorama deportivo de la Selección Colombia no tendría modificaciones derivadas de este hecho. Hasta el momento, se espera que la situación judicial no afecte la participación del número 10 del equipo ni de el jugador del Bayern Munich en el compromiso frente a la República del Congo, por lo que ambos estarían disponibles para competir con normalidad en el encuentro correspondiente al Mundial de Fútbol 2026 que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá.

Publicidad

De igual manera, se espera que los jugadores continúen concentrados en la preparación del partido, en el que Colombia buscará mantener su posición dentro de la clasificación del grupo K.

Mira también: Quién es el papá de James Rodríguez: el futbolista y su mamá lo recordaron

Por ahora, ninguno de los dos futbolistas se ha pronunciado sobre el tema a través de sus redes sociales o mediante comunicados públicos.