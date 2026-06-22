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Por qué entutelaron a James Rodríguez y Lucho Díaz, de la Selección Colombia - CaracolTV

Durante la transmisión de Noticias Caracol de mediodía de este 22 de junio se dio a conocer la tutela que presentaron en contra de los dos jugadores de la Selección Colombia.

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James Rodríguez y Lucho Díaz enfrentan lío legal en Colombia antes del partido contra Congo

Durante la transmisión de Noticias Caracol de mediodía de este 22 de junio se dio a conocer la tutela que presentaron en contra de los dos jugadores de la Selección Colombia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Qué se sabe sobre la tutela que les pusieron a James Rodríguez y Lucho Díaz, de la Selección Colombia.
Qué se sabe sobre la tutela que les pusieron a James Rodríguez y Lucho Díaz, de la Selección Colombia.
Foto: Instagram @jamesrodriguez10 y @luisdiaz19_