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Cómo se conocieron James Rodríguez, de la Selección Colombia, y Daniela Ospina - CaracolTV

James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia, abrió su corazón en 'James', su docuserie de Netflix, y se sinceró sobre cómo inició la historia de amor con Daniela Ospina.

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James Rodríguez volvió a hablar de Daniela Ospina, mamá de Salomé, y aclaró mito

El jugador de la Selección Colombia abrió su corazón en 'James', su docuserie de Netflix, y se sinceró sobre cómo inició la historia de amor de la que nació su primogénita.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Cómo se conocieron James Rodríguez y Daniela Ospina, papás de Salomé Rodríguez.
Cómo se conocieron James Rodríguez y Daniela Ospina, papás de Salomé Rodríguez.
Foto: Instagram @jamesrodriguez10 y @daniela_opsina5