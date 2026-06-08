James Rodríguez volvió a hablar de Daniela Ospina, mamá de Salomé, y aclaró mito

El 10 de la Selección Colombia volvió a hablar de Daniela Ospina pocos días antes de que inicie oficialmente la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. En esta ocasión, el jugador se refirió a cómo inició su historia de amor y la forma en que recuerda esta época en su vida.

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Cómo se conocieron James Rodríguez y Daniela Ospina

Rodríguez confesó que, contrario a lo que muchos fanáticos piensan, su primer encuentro no se dio gracias al arquero David Ospina, sino por una amiga en común: "Yo conocí a Dani por medio de una amiga de ella, que era amiga mía también. Todo el mundo piensa que fue por medio de David, pero no", explicó.

La jugadora de voleibol hace años concedió una entrevista para Caracol Televisión en donde confesó que su acercamiento se dio en un cumpleaños de su ahora expareja sentimental, pues ella lo felicitó y desde allí empezaron a mostrarse interés mutuamente.

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El vínculo se fue volviendo más estrecho hasta que llegó el momento de presentarse en las familias:

"Eran dos niños, llegaron a nuestra casa...Daniela a presentarnos a alguien que jugaba fútbol, ya lo había escuchado y fue así como iniciamos esta linda amistad", dijo David en la entrevista.

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James no dudó en referirse a la mamá de su hija Salomé, señalando de esta forma que se sentía a gusto con la relación que habían construido, lo que lo llevó a tomar el siguiente paso: "Con Dani me sentía bien, me sentía feliz, cómodo y sentía que quería hacer una vida con ella", dijo.

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Poco después, en el mismo documental, dio a conocer que se enteró de que tendría su primera bebé debido a que recibió una llamada de su novia de ese momento, que, llorando, interrumpió su horario de sueño para contarle que estaba en la dulce espera.

A pesar de que Rodríguez estaba a punto de cumplir 21 años, sumió la responsabilidad con el mayor de los gustos y "sin miedo"; además, calificó esta época como una de las más felices de su vida no solo por el éxito que estaba teniendo en su carrera deportiva, sino también por la faceta que estaba viviendo como padre primerizo.