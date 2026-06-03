Carlos Torres reaccionó al nacimiento del hijo de Carolina Ramírez y aclaró confusión

Los fanáticos de 'La Reina del Flow' están que no se cambian por nadie debido a que este 3 de junio se informó el nacimiento de Sur, el hijo de Carolina Ramírez y Martín Cornide. Ante la noticia, el intérprete de Charly Flow apareció en redes sociales para pronunciarse y también para aclarar que él no es el padre del recién nacido.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de seis millones de seguidores, posteó un video que fue tomado junto a su colega en el marco de los Premios Platino 2026, que se llevaron a cabo en la Riviera Maya, México. Allí, la actriz aclaró de manera graciosa que este no era el cuarto hijo del personaje, sino que era solo de ella.



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"Pa' los que me están felicitando por el hijo de Caro... No respetan. 🙄🤣 Mi Carolina Ramírez, qué emoción que ya tienes a bebé contigo ❤️🙏", escribió el actor junto al clip.



Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues se rieron de la situación y resaltaron la buena química de trabajo que construyeron los protagonistas de esta historia:

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"AJAJJAJAA ¿TE FELICITABAN? ME MEO JAJAJAJAJAJAJ ¿LA GENTE QUE VE ? JAJAJAJA", "Es tu cuarto hijo, Charly, no lo niegues😍😂😂", "Es la ilusión de todos jajajaja los amo❤️", "Jajajaja la gente es una cosa seria, 😂😂 ojalá lo hagan de manera jocosa", "Pero quién no quisiera un bebé de Charlie 😏", "La gente felicitando al tío del bebé, ubíquense JAJAJAJAJAJA ❤️", son algunos de los mensajes que se destacan.

En la serie, Charly Flow tiene en total tres hijos: Erick, conocido también como Pez Koi, a quien tuvo con Yeimy en su adolescencia; Vanessa, fruto de su relación con Gema Granados; y la pequeña Alma, quien enamoró a todos los fanáticos en la tercera temporada de la producción.

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Es necesario mencionar que el papá de Sur es Martín Cornide, un destacado productor musical y experto en yoga que ha creado una sólida comunidad digital.

"Hijo verdadero del prístino y único Dios inefable, hijo de la matria naturaleza, y también hijo mío y de @carocali, nuestro cachorrito humano", fue el mensajes con el que le dio la bienvenida al nuevo integrante de su hogar.

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