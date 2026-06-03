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Carlos Torres, de 'La Reina del Flow', envió mensaje a Carolina Ramírez tras el parto - CaracolTV

La intérprete de Yeimy en la serie de Caracol Televisión confirmó que Sur, su bebé, llegó al mundo el pasado 2 de junio. Su compañero de grabación le dedicó gracioso mensaje.

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Carlos Torres reaccionó al nacimiento del hijo de Carolina Ramírez y aclaró confusión

La intérprete de Yeimy en la serie de Caracol Televisión confirmó que Sur, su bebé, llegó al mundo el pasado 2 de junio. Su compañero de grabación le dedicó gracioso mensaje.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de jun, 2026
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Carlos Torres, de 'La Reina del Flow', reaccionó al parto del bebé de Carolina Ramírez.
Carlos Torres, de 'La Reina del Flow', reaccionó al parto del bebé de Carolina Ramírez.
Foto: Instagram @carlos1torres1 y Caracol Televisión.