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Así vivió Juan Pablo Ángel la decisión de Gero de vivir solo a los 13 años - CaracolTV

Tras vivir una temporada en Colombia, Gero tomó la decisión de viajar a Estados Unidos para tomar una beca en un internado en Los Ángeles que estaba enfocado en formación artística.

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Así vivió Juan Pablo Ángel la decisión de Gero de vivir solo a los 13 años

Tras vivir una temporada en Colombia, Gero tomó la decisión de viajar a Estados Unidos para tomar una beca en un internado en Los Ángeles que estaba enfocado en formación artística.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de jul, 2026
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