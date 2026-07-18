Así vivió Juan Pablo Ángel la decisión de Gero de vivir solo a los 13 años

En un nuevo capítulo del programa 'Se Dice De Mí' de Caracol Televisión, el exfutbolista abrió su corazón para narrar el que considera uno de los momentos más desgarradores de su vida: el día que dejó ir a su hijo mayor con tan solo 13 años de edad.

Decidido a buscar un nuevo aire tanto social como artístico, Gero aplicó por su propia cuenta, de forma autónoma y en secreto, a la prestigiosa Idyllwild Arts Academy en Estados Unidos. Para sorpresa de todos, el adolescente no solo fue aceptado, sino que obtuvo una beca completa gracias a su indiscutible talento para el teatro musical.



Juan Pablo Ángel rememoró con gran emoción la formal entrevista virtual con las directivas del internado de Los Ángeles. En medio de la llamada, cuando el rector le prometió que garantizarían el éxito de su hijo, el exdelantero los interrumpió con una petición puramente paternal: "A mí no me interesa la infraestructura ni el currículo académico. Lo único que me interesa es que usted me lo cuide, se lo voy a entregar de 13 años y quiero que lo eduque con reglas, que se convierta en un buen ser humano".

Separarse de su hijo a tan temprana edad quebró por completo al ídolo deportivo. Ángel relató entre risas y nostalgia que, tras despedirse de Gero en el avión de regreso a Colombia, no pudo contener el llanto. Cuando la azafata y un médico a bordo se preocuparon al verlo llorar desconsoladamente, él prefirió mentir y asegurar que tenía un dolor insoportable en la rodilla para camuflar el dolor real que sentía en el alma.

Aunque la distancia física generó cierta desconexión temporal y el dolor de perderse su adolescencia, el tiempo le dio la razón a la valentía de Gero. El internado lo convirtió en un artista integral y en un ser humano libre de prejuicios. Posteriormente, el joven brilló con luz propia al ser admitido en la prestigiosa Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York (NYU), donde se graduó con honores de dos carreras, demostrando que aquel doloroso "adiós" a los 13 años valió cada lágrima.



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