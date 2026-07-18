Por qué Gero Ángel, del ‘Desafío’, no tuvo una salida oficial del clóset: “Yo no encajaba” - CaracolTV María Paula Gutiérrez y Juan Pablo Ángel cuentan en ‘Se Dice De Mí’ cómo recuerdan el momento en el que Gero se sinceró acerca de su orientación sexual. El joven explicó que no veía necesidad en aclarar sus preferencias.