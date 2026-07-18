Gero se inscribió a la convocatoria del ‘Desafío del Siglo XXI’ faltando 10 minutos para que cerrara

La participación del joven artista y cantante Gerónimo Ángel, conocido popularmente como Gero, en el 'Desafío' sacó a la luz su faceta más competitiva y guerrera. En una entrevista concedida al programa 'Se Dice De Mí' de Caracol Televisión, su padre, la leyenda del fútbol colombiano Juan Pablo Ángel, y su madre, María Paula Gutiérrez, rompieron el silencio para revelar cómo vivieron el paso de su hijo por la producción.

A pesar de que Gero no heredó la pasión por las canchas y se inclinó firmemente hacia el canto, el baile y el teatro musical, el exdelantero de la Selección Colombia confesó haber estado gratamente sorprendido por el desempeño de su primogénito. Lejos de juzgarlo en los momentos de derrota, el exfutbolista manifestó un orgullo inmenso por el carácter y la templanza que demostró en la arena de competencia, señalando que lo más valioso fue ver cómo su hijo lograba afrontar el cansancio extremo, el miedo, la frustración y los retos de la convivencia.



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