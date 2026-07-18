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Gero se inscribió a la convocatoria del ‘Desafío del Siglo XXI’ faltando 10 minutos para que cerrara - CaracolTV

Luego de regresar a Colombia, Gero se tomó un año sabático y fue entonces cuando llegó la oportunidad de inscribirse al reality de los colombianos.

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Gero se inscribió a la convocatoria del ‘Desafío del Siglo XXI’ faltando 10 minutos para que cerrara

Luego de regresar a Colombia, Gero se tomó un año sabático y fue entonces cuando llegó la oportunidad de inscribirse al reality de los colombianos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de jul, 2026
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