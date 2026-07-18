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Qué dijo Aylín Mujica, actriz de 'Sin senos no hay paraíso', tras la muerte de su hijo - CaracolTV

La destacada actriz de 'Sin senos no hay paraíso' apareció en redes y publicó un mensaje por medio de su cuenta oficial de Instagram revelando cómo ha enfrentado la noticia.

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Primeras palabras de Aylín Mujica tras la muerte de su hijo mayor Mauro Menéndez

La destacada actriz de 'Sin senos no hay paraíso' apareció en redes y publicó un mensaje por medio de su cuenta oficial de Instagram revelando cómo ha enfrentado la noticia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Aylín Mujica se pronunció tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez.
Aylín Mujica se pronunció tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez.
Foto: Instagram @aylinmujic