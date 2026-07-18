Primeras palabras de Aylín Mujica tras la muerte de su hijo mayor Mauro Menéndez

Continúa la consternación por la muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, noticia que fue dada a conocer el pasado 17 de julio, aunque el fallecimiento se produjo un día antes. Desde entonces, se han conocido nuevos detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el deceso del joven y las primeras reacciones de sus familiares.

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De acuerdo con medios como Al Rojo Vivo y Las Top News, Menéndez viajó a Barbados luego de presentar un cuadro de neumonía, pese a las advertencias que, según esas versiones, le había hecho su mamá antes del desplazamiento.

Las primeras informaciones difundidas por esos medios señalan que el joven habría sufrido un infarto tras participar en un juego de béisbol. De acuerdo con esas versiones, el episodio estaría relacionado con una actividad física prolongada que realizaba durante el encuentro deportivo.

Tras conocerse el fallecimiento, familiares, seguidores y personas cercanas a la actriz han expresado mensajes de apoyo en redes sociales, mientras continúan surgiendo detalles sobre lo ocurrido.



Qué dijo Aylín Mujica tras la muerte de su hijo

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Hasta el momento, Mujica no ha emitido un comunicado oficial ni ha realizado una publicación en sus redes sociales sobre la muerte de su hijo. Sin embargo, sí dejó un mensaje en una publicación realizada por Al Rojo Vivo, donde respondió a quienes le enviaban palabras de apoyo.

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"Muchas gracias familia . Solo puedo decir que estoy devastada 💔", escribió.

Al parecer, la actriz se enteró del fallecimiento mientras se encontraba grabando un programa de televisión. Posteriormente viajó a Barbados para hacerse cargo de la situación y adelantar los trámites correspondientes tras la muerte del joven.

Por su parte, Osamu Menéndez, padre de Mauro, también se pronunció públicamente poco después de conocer lo sucedido. A través de un mensaje compartido mientras se dirigía a Barbados, confirmó el fallecimiento de su hijo y explicó que viajaba para buscar el cuerpo.

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“Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”, comentó.

Mientras tanto, continúan las muestras de solidaridad hacia la actriz de 'Sin senos no hay paraíso' y su familia para que puedan enfrentar la dura pérdida.