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De qué murió Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, actriz de 'Sin senos no hay paraíso' - CaracolTV

Osamu Menéndez, papá de Mauro Menéndez, apareció en redes sociales tras enterarse de su muerte en Barbados. Tanto el cantante como la actriz viajaron a la isla para el reconocimiento del cuerpo.

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De qué murió el hijo mayor de Aylín Mujica, actriz de 'Sin senos no hay paraíso': esto se sabe

A pesar de que la destacada actriz no se ha pronunciado, Osamu Menéndez, el padre de su hijo mayor, sí lo hizo. Medios internacionales dieron detalles sobre los últimos momentos de vida del joven.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Qué se sabe sobre la muerte de Mauro Menéndez, el hijo mayor de la actriz Aylín Mujica.
Qué se sabe sobre la muerte de Mauro Menéndez, el hijo mayor de la actriz Aylín Mujica.
Foto: Instagram @aylinmujica