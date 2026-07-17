Así reaccionó Antonella Roccuzzo a mensaje de Shakira para ella y a Messi

La ‘Albiceleste’ aseguró su cupo en la final tras derrotar 2- 1 a la Selección de Inglaterra, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Durante ese partido, Argentina demostró su jerarquía remontando, nuevamente, los partidos en los últimos minutos.

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Unas de las más emocionadas por el triunfo fue Shakira, a través de sus redes sociales, demostró su admiración por Lionel Messi y resaltó el apoyo que durante tantos años le ha dado Antonella Roccuzzo al jugador. En su publicación, la colombiana escribió:

"Lo que está haciendo Lionel Messi es más que extraordinario! Muestra los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía al tiempo y a todas las adversidades. Demostrando que una persona no se define por la edad ni por lo que dicen los demás… y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza e inspiración para demostrarlo".

La esposa del jugador reposteó el mensaje en sus historias de Instagram y reaccionó con una carita sonriente con los ojos aguados y un corazón blanco, dejando en evidencia de la buena relación que tienen desde hace varios años.



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Y es que tiempo atrás, existieron rumores de que las mujeres no se caían bien, cuando Messi y Piqué coincidieron en el Barcelona. No obstante, ellas mismas demostraron que eso no fue cierto. Incluso, la artista colombiana y figuras como, Neymar, Ángel Di María, Dani Alves Cesc Fàbregas, Xavi Alonso, fueron invitados a la boda de los argentinos.

En qué año nació Shakira

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Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en la ciudad de Barranquilla, Colombia y es prima de la presentadora Valerie Domínguez. Toda su vida ha estado enfocada a ser cantante, compositora, bailarina, empresaria y productora; por esto mismo, es apodada como la ‘Reina del pop latino’.

Ha escrito grandes éxitos como: ‘Gitana’, ‘Loba’ ‘Waka Waka’, ‘Antología’ y ‘Ciega, sordomuda’. Canciones que la han llevado a conseguir más de 400 premios, incluyendo Grammys Latinos y Grammys. Además, se convirtió en la primera artista en la historia de VEVO en conseguir más de 100 millones de reproducciones con una canción, dicho récord lo cumplió dos veces con ‘Waka Waka’ y ‘La, La, La’. Según la revista Forbes, es una de las cantantes femeninas que más dinero gana y está dentro de las mujeres más influyentes del mundo.

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