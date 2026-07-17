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Shakira le envió tierno mensaje a Messi y a Antonela: así reaccionaron

Lee aquí cuál fue el mensaje que la barranquillera le dedicó a Messi y a Antonella Roccuzzo. Además, conoce cómo las mujeres empezaron a ser amigas: gracias a Piqué y al argentino.

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Así reaccionó Antonella Roccuzzo a mensaje de Shakira para ella y a Messi

La barranquillera, que ha estado muy presente durante la Copa del Mundo, dio de que hablar por una publicación que hizo en su Instagram respecto al jugador y a su esposa.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Antonela Roccuzzo
Antonela Roccuzzo
Foto Instagram: @antonelaroccuzzo